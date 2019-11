Sting, Pastora Soler, Perales, Amaral o Estopa, estarán en el Stone & Music de Mérida 2020

Ep./Rd.

El artista británico Sting abrirá el próximo 2 de agosto la quinta edición del Stone & Music Festival de Mérida, una cita que tiene como primeras confirmaciones a Pastora Soler, Amaral, Estopa, Ara Malikian, José Luis Perales y el tributo a Queen 'God Save The Queen'.



Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta este sábado, 1 de diciembre, a partir de las 10,00 horas, tanto online en la web del festival, como en la taquilla física ubicada en el Hotel Ilunion Mérida Palace.



Este primer avance de conciertos ha sido presentado este viernes en Mérida por parte del director del festival, Carlos Lobo, quien ha estado acompañado por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.



Sting presentará en el albergue 'El Prado' su último espectáculo 'Sting: My songs'. "Cuanto años hemos necesitado para intentar que un artista tan internacional como Sting nos acompañe en Mérida y nos acompañe dentro del festival", ha destacado Lobo.



El resto de actuaciones tendrán lugar en el Teatro Romano de Mérida y, así, Pastora Soler lo hará el 30 de agosto; Amaral, el 4 de septiembre; Estopa, el 8 de septiembre; Ara Malikian, el 13 de septiembre, José Luis Perales, el 20 de septiembre y 'God Save the Queen', el 26 de septiembre.



EDICIÓN "MÁS AMBICIOSA"



En la presentación, Carlos Lobo ha resaltado que esta quinta edición es la "más ambiciosa" y con ella los organizadores quieren "devolver el cariño y el apoyo del público", además de responder a las expectativas depositadas.



También ha resaltado Lobo que en esta edición, la "más internacional y con mayor protagonismo femenino", se ampliará el número de conciertos, que podrían alcanzar una quincena.



Así, el cartel completo del Stone & Music Festival, que cuenta con un presupuesto de 2.250.000 euros, se irá conociendo en las próximas semanas y comprenderá un mes y medio de música.



Finalmente, Carlos Lobo ha agradecido la colaboración mostrada por el Ayuntamiento de Mérida desde los inicios de este evento y ha valorado la disposición de su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.



Por su parte, el primer edil emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado lo que supone para la ciudad la celebración de un evento como el Stone & Music Festival, que reporta unos importantes retornos, además de más de 150.000 euros en tasas al Consorcio de la Ciudad Monumental.



"No creo que exista ahora mismo en Extremadura ningún producto que con menor inversión pública traiga tanto retorno económico como el Stone & Music Festival", ha dicho.

STING

Sting estará en Mérida con su último espectáculo ‘StinG: MySongs’, calificado como “exuberante y dinámico”, donde recopila las canciones más emblemáticas y queridas compuestas a lo largo de toda su larga trayectoria profesional.

Aclamado como “una actuación magistral de principio a fin”, el concierto “transporta a los fans a un viaje musical a través del tiempo”, con éxitos como “Fieldsof Gold”, “Shapeofmy Heart”, “Roxanne” y “Demoltion Man” entre otros temas, convirtiéndose en un espectáculo inolvidable.

Los fans también podrán disfrutar de “Englishman in New York”, “EveryBreathyouTake”, “Message In a Bottle” y muchos otros temas emblemáticos, con Sting acompañado por un grupo de rock compuesto por músicos como Dominic Miller (guitarra), Josh Freese (batería), Rufus Miller (guitarra), Kevon Webster (teclado), Shane Sager (armónica) con Melissa Musique y Gene Noble (Coros).

El ganador de 17 premios Grammy, los seis primeros con The Police, es uno de los solistas más importantes del mundo. A lo largo de su carrera en solitario ha obtenido 11 Grammys, dos Brits, un Globo de Oro, un Emmy, cuatro nominaciones a los Oscar (destacando la de 2017 por “TheEmptyChair” de JIM: THE JAMES FOLEY STORY), una nominación a los TONY, el premio Century de la prestigiosa Revista Billboard, asimismo fue nombrado Persona del Año por MusiCares en 2004.

En 2003, Sting fue nombrado Comandante de la Orden del imperio Británico por Su Majestad la Reina Isabel II, en reconocimiento a su contribución a la música. Asimismo, es miembro del Salón de la Fama de los compositores, ha recibido Honores del Kennedy Center, el American Music Award al Mérito y el Polar Music Prize.

Sting ha sido embestido Doctor Honoris Causa de la Música por la Universidad de Northumbria (1992), BerkleeCollegueof Music (1994), Universidad de Newcastle UponTyne (2006) y la Universidad de Brown en su ceremonia conmemorativa por su 250 Aniversario (2018).

A lo largo de su exitosa carrera musical, Sting ha vendido más de 100 millones de albums tanto por su trabajo con “The Police” como en su carrera en solitario.

AMARAL

‘Salto al color’ es el octavo trabajo de Amaral. Ha sido publicado en septiembre de 2019 y hace menos de un mes han comenzado con su gira. En ella las nuevas canciones suenan junto a canciones de todos los discos anteriores que forman ya parte de la historia de la música en español.

Acompañados de Tomás Virgós al piano y teclados, Ricardo Esteban al bajo, Álex Moreno a la batería y Laura Rubio a los coros, y envueltos en una imponente escenografía, el carisma y la personalísima voz de Eva Amaral, y el diseño sonoro y las guitarras de Juan Aguirre llevarán a mejor música en directo a los escenarios de las principales ciudades y festivales españoles, entre los que se encuentra Stone & Music Festival.

En noviembre han sido nominados al Premio MTV EMEA Awards como mejor grupo español y han recibido el 40 Golden Music Awards por toda su carrera.

Amaral son ejemplo de que es posible lograr el apoyo del público y de la crítica. Su forma de entender la música y la gestión de su carrera, desde el compromiso y la libertad, les han convertido en un referente indiscutible de la música española.

GOD SAVE THE QUEEN

La banda argentina, considerada como “el mejor tributo a Queen” regresa a España con el mayor y más impresionante espectáculo sobre el grupo liderado por Mercury y, calificado por la revista Rolling Stone como "El mejor show sobre Queen de todos los tiempos".

Tras 20 años de éxito consecutivo y tras haber sido elegidos por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda "BohemianRhapsody", GodSaveThe Queen realizará una gira con casi un centenar de presentaciones en todo el mundo, que los llevará a Europa, Latinoamérica, USA, Japón y por primera vez al sudeste asiático.

La banda propone un recorrido sin respiro por la carrera de QUEEN, desde 1973 a 1995, con temas para emocionarse como ‘BohemianRhapsody’, ‘We Will Rock You’ o ‘We Are The Champions’, donde cada uno de los integrantes del grupo representa a los miembros originales de The Queen.

ESTOPA

Tras casi cuatro años de silencio musical, los extremeños celebran 20 años de carrera musical con un nuevo trabajo, el noveno, y una nueva gira donde repasan además los temas más destacados de su trayectoria. ‘Fuego’ es su nombre y nada más estrenar el tema homónimo se colocaron en lo más alto de las listas de éxitos.

FUEGO es, sin duda, el disco más rico y variado musical, rítmicamente; un disco muy inspirado, poderoso y luminoso. Y es increíble que escuchando esta docena de temas nos sigan atrapando sus crónicas tan personales como costumbristas.

PASTORA SOLER

La sevillana presentará en Mérida ‘Sentir’, su último disco publicado a finales de octubre y en el que debuta como compositora. Son 12 temas calificados por la crítica como el más íntimo de su carrera.

Para la creación de este nuevo repertorio en forma de canciones ha vuelto a contar con imprescindibles de su carrera musical, como Vanesa Martín (“Charcos de luz”), Vega (“Sentir”) o el creador de “Quédate conmigo” Tony Sánchez Olshon (en “La soledad” y “Un ángel”), pero también nuevos autores como las cantautoras Conchita, que coescribe dos de los temas de este disco (la épica “Cicatrizando” y la luminosa “Mi luz”), Funambulista (que ha participado en la creación de “Y no lo sabe”) o Vicky Gastelo, que ha firmado en solitario dos temas con más personalidad del disco, “Amigas” y “Despierta la luna”.

ARA MALIKIAN

En ‘Royal Garaje World Tour’, Ara Malikian presenta su último trabajo “Royal Garage” un nuevo disco que cuenta con grandes colaboraciones como Andrés Calamaro, Enrique Bunbury, Franco Battiato, Serj Tankian o Pablo Milane?s.

En ella recrea sus comienzos ensayando en un garaje de Líbano, cuando estalló la guerra en este país, y hace un recorrido por los garajes de las grandes ciudades que han dejado impronta en su estilo y corazo?n a lo largo de su carrera.

Tal y como informa la organización del certamen en una nota de prensa, es un trabajo distinto a los realizados por el hispano libanés hasta el momento y el primero en el que pone voz a una de los cortes.

Ara Malikian ha grabado más de 40 discos, creado su propia orquesta y ha participado en la producción de infinidad de espectáculos. Sus dos últimas giras, “15” y “TheIncredibleWorld Tour ofViolin” le han proyectado a nivel internacional, visitando las más importantes capitales del mundo con conciertos en los auditorios y teatros más prestigiosos del mundo.

JOSÉ LUIS PERALES

El cantautor hispano más versionado y prolífico del mundo acaba de anunciar su gira ‘Baladas para una Despedida’, la que pretende ser su adiós a los escenarios y que recorrerá España e Hispanoamérica.

En esta última gira, Perales recordará algunos de mayores éxitos; repasará algunas de las más famosas composiciones que fueron cantadas por otros artistas y pondrá sobre el escenario un puñado canciones especialmente queridas y especiales para su autor, pero que casi han sido inéditas.