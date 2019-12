Asamblea impulsará declaración puente romano de Alcántara como Patrimonio de la Humanidad

Ep.

Los cuatro grupos representados en la Asamblea de Extremadura --PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-- han apoyado unánimemente una iniciativa de los 'populares' en la que se insta a la Junta a expresar su apoyo a la candidatura del Puente Romano de Alcántara como Patrimonio de la Humanidad, y también a trabajar junto a otras administraciones para que el Gobierno lo incluya en la lista nacional de bienes y monumentos candidatos a formar parte del selectivo catálogo de la Unesco.



En concreto, se reclama a la Junta trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento de Alcántara, la Mancomunidad Tajo-Salor y el Gobierno de España para el impulso de la candidatura del puente como Patrimonio de la Humanidad y que este bien forme parte de la Lista Indicativa de España.



Tal y como recoge el PP en su iniciativa, el puente romano situado en la localidad cacereña de Alcántara es una de las obras de ingeniería más importantes que hay en la Hispania romana y uno de los mejores y más relevantes puentes de su estilo que se conservan en el mundo.



Construido en el siglo I, (se comenzó a construir, en el año 75 y fue terminado alrededor de los años 103 y 104), por el arquitecto romano Cayo Julio Lacer, ha vivido varias destrucciones parciales debido a las batallas que se sucedieron a lo largo de la historia,pero "aún hoy se mantiene en pie y 2.000 años después de su construcción continúa sirviendo a su función original de dar paso entre las dos márgenes del río Tajo".



Mide 181 metros de largo, algo más de 8 metros de ancho y la altura de los arcos centrales (de un total de seis) es de casi 50 metros. Además, en el centro del puente, hay un arco del triunfo dedicado a Trajano, de 13 metros de altura.



El Puente de Alcántara, incluido en el catálogo de Patrimonio Nacional en 1924, merece serlo también de la humanidad, pues es "parte de la herencia cultural" a la que los extremeños están "obligados a preservar y transmitir a las generaciones futuras", ha señalado el diputado del Grupo Popular Laureano León en defensa de la iniciativa.



León ha recordado que es el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, es el que tiene la competencia y responsabilidad de hacer un inventario de los bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro.



Este inventario es la Lista Indicativa y en base a ésta se seleccionan las candidaturas de sitios para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, un objetivo que el propio diputado 'popular' ha reconocido que es difícil de alcanzar.



Según León, se trata de una iniciativa "en positivo", que recoge "la ilusión de un pueblo y una comarca", y que hace "justicia" a este monumento, que quienes han tenido la oportunidad de verlo habrán observado "su majestuosidad, monumentalidad, en definitiva, su universalidad".



NUEVO PUENTE PARA JUBILAR AL ROMANO



Así, y aunque la propia iniciativa no haga mención expresa, tal y como ha reprochado el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, León ha pedido a la Junta las "cuantías suficientes" para construir un nuevo puente que permita que este monumento de casi 2.000 años pueda alcanzar una "jubilación más que merecida".



En este sentido, y siguiendo con la coletilla utilizada por el presidente del partido, José Antonio Monago, este miércoles durante el debate de las enmiendas de totalidad al Presupuesto de la Comunidad para 2020, para el año que viene no hay partidas para el nuevo puente de Alcántara, ni siquiera el "rasca, rasca".



Se trata de un proyecto que, ha recordado, ya inició el anterior gobierno del PP en la región, que evitaría el paso por el monumento de 237.000 vehículos al año, 5.000 de ellos de gran tonelaje, que están provocando daños en la estructura.



Por este motivo, ha señalado que se requiere "urgentemente" una labor de consolidación y reparación, puesto que el "abandono de los últimos años" se refleja en los baches en la calzada. "La Junta no puede hacer dejación de funciones", ha insistido.



CORTA Y PEGA DEL PP



Por su parte, el diputado de Ciudadanos Joaquín Vicente Prieto, ha mostrado su apoyo a que el puente se una a los conjuntos extremeños ya incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad --Mérida, Cáceres y Guadalupe--, entre otras cuestiones porque necesita ser protegido del tráfico que soporta, puesto que la realidad del puente de Alcántara, es la de "una construcción que deja ver el paso del tiempo".



Sin embargo, ha hecho hincapié en que "la buena voluntad no es suficiente para mantener en pie un puente de 2000 años. Hacen falta recursos", ha señalado, mientras que ha criticado que esta propuesta del PP es un "corta y pega" de otra anterior de IU, y que el PSOE ha hecho "poco o nada" en lo últimos años en esta materia.



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha abundando en esta cuestión señalando que la protección del puente de Alcántara se ha convertido en un "clásico" que se ha debatido "una y otra vez" en la Asamblea.



Macías ha destacado el "valor incalculable" de este "tesoro del patrimonio de Extremadura", que mientras espera a su reconocimiento "se va deteriorando" por el paso de los vehículos. En este punto, ha reprochado que la iniciativa del PP no haga mención expresa al nuevo puente.



Sobre esta cuestión, ha planteado, como ya hiciera su grupo en la pasada legislatura, que se realicen las gestiones necesarias con Iberdrola para derivar el tráfico rodado por el camino de la presa, lo cual supone la alternativa más respetuosa con el patrimonio y el medio ambiente, así como la más económica, en tanto que reduciría la inversión necesaria para levantar un nuevo puente sobre el río Tajo.



EL NUEVO PUENTE "SE HARÁ"



Finalmente, el diputado socialista Fernando Ayala ha replicado a las críticas hacia la Junta acerca del estado de la calzada del puente, señalando que en este sentido "se va a actuar en breve", así como que "trabaja incansablemente" en el puente nuevo. "El proyecto está finalizando y se hará", ha aseverado.



Como el resto, se ha mostrado a favor de la consideración de Patrimonio de la Humanidad de esta "genial obra de arte e ingeniería" sobre la que se ha tratado "profusamente" en la Asamblea a lo largo de varias legislaturas.



Asimismo, ha subrayado que el objetivo "no es fácil", debido a que la Unesco es más partidaria de incluir en la lista a conjuntos monumentales que a bienes singulares, y en este sentido ha recordado la propuesta ya planteada en la octava legislatura acerca de una propuesta conjunta con varios municipios de la comarca, así como se ha referido también a una candidatura de la mano de Portugal que abarque los recintos abaluartados de la frontera.