'Buñuel en el laberinto de las tortugas', mejor largometraje de animación de Europa

Asimismo, Antonio Banderas ha recibido el galardón al mejor actor por su papel en la película 'Dolor y Gloria', dirigida por Pedro Almodóvar.

Desde el Teatro del Soho, en Málaga, Banderas ha agradecido el premio a la Academia y al director Pedro Almodóvar.



"Pedro Almodóvar es un milagro que me sucedió", ha señalado Banderas, que no ha podido acudir personalmente a recoger el galardón por motivos laborales.



Además, junto a 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' de Salvador Simó y Antonio Banderas, la coproducción rumano-española 'The Christmas Gift' de Bogdan Mureçanu, también ha sido galardonada como el mejor cortrometraje.



'Dolor y gloria', la cinta de Almodóvar con la que Antonio Banderas se ha alzado como mejor actor europeo 2019, también optaba a los galardones de mejor película, mejor director y mejor guion, aunque en estas tres categorías no ha logrado premio.



'Dolor y gloria' ha sido seleccionada para representar a España en la próxima edición de los Oscar y es además la segunda película con más nominaciones a los Premios Goya, con un total de 16 --entre ellas, las de Mejor película, dirección y guion--, solo superada por 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, que competirá en 17 categorías.



En 'Dolor y gloria', Almodóvar entreteje momentos de su infancia y su madurez con pasajes ficcionados y Antonio Banderas se mete en la piel de su alter ego. El reparto se completa con dos de sus musas, Penélope Cruz y Julieta Serrano, así como por Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia y Nora Navas.



'LA FAVORITA' SE ERIGE COMO GANADORA



La gala de entrega de la 32 edición de los Premios de Cine Europeo ha coronado a la película de Yorgos Lanthimos, 'La favorita', al llevarse ocho galardones, entre los que se encuentran mejor película, director y actriz.



El premio a Mejor guion lo ha recibido Céline Sciamma por 'Retrato de una mujer en llamas'. A este galardón aspiraban además de Almodóvar, Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella y Francesco Piccolo ('El traidor'); Robert Harris y Roman Polanski ('El oficial y el espia') y Ladj Ly, Giordano Gederlini y Alexis Manenti ('Los miserables').



Por su parte, 'For Sama', de Waad al-Kateab y Edward Watts ha ganado el premio al mejor documental, en una categoría en la que competía con 'Honeyland', de Ljubomir Stefanov y Tamara Kotevska; 'Putins's witnesses, de Vitaly Mansky; 'Selfie', de Agostino Ferrente; y 'The disappearance of my mother', de Beniamino Barrese.