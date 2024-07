PSOE rechaza ampliación de la Mesa de la Asamblea, que busca cambiar las reglas del juego

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su rechazo a la modificación del reglamento que la Asamblea que ha registrado este jueves PP y Vox para ampliar la Mesa, ya que de esta forma se pretende "arrebatar la representatividad que se acordó" hace un año en la constitución de la Cámara regional, y por tanto "cambiar las reglas del juego".



"Nosotros no tenemos la culpa de que hace un año la señora Guardiola dijera que no quería pactar con los que niegan la violencia machista", ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, en alusión a la falta de acuerdo inicial entre PP y Vox para formar gobierno, y que provocó que la Asamblea de Extremadura quedase en manos del PSOE.



En declaraciones a los medios después de que Vox registrara en la Asamblea su propuesta de modificación del reglamento para ampliar los miembros de la Mesa de la Asamblea, la portavoz del Grupo Socialista ha lamentado que los extremeños "son los que van a pagar la fiesta para que Vox y el PP, porque se va a modificar una Secretaría más y una Vicepresidencia más, se sienten arriba en la Mesa de la Asamblea".



Por tanto, Piedad Álvarez ha alertado de que estos partidos "van a cambiar las reglas del juego una vez que llevamos un año de partido", ante lo que ha recordado que el PSOE en la legislatura pasada "lo que hizo fue aumentar el número de miembros en la mesa para que todos los grupos parlamentarios estuvieran representados" en este órgano, "sin alterar la representatividad inicial" que se acordó en la constitución de la Cámara regional.



Ante esta situación, la portavoz parlamentaria socialista ha considerado que existe "un grave problema en Extremadura", ya que cada vez que avanza "el sainete" del PP y de Vox, los extremeños "tienen que pagar el pacto de la vergüenza" entre ambos partidos.



Por tanto, se trata de "una grave alteración a la representatividad y a la democracia lo que hoy se ha registrado en la Asamblea de Extremadura", ya que según ha explicado Álvarez, ahora mismo el PSOE cuenta con tres representantes en la Mesa, el PP tiene dos, y Unidas por Extremadura, uno.



Con esta modificación se presente ampliar el número de miembros de la Mesa para que haya una presidencia y habrá tres vicepresidencias, una del PSOE, otra del PP y una tercera que no sabe "quién se sentará en el sillón, si el PP o Vox", pero además, habría cuatro secretarías, una para el PSOE, otra para" Unidas por Extremadura, "evidentemente otra para el Partido Popular, y la cuarta pues sería para PP o para Vox".



Por tanto, si finalmente sale adelante esta ampliación de la Mesa de la Asamblea, el PP y Vox "tendrían más representantes que el PSOE, que es el que ostenta ahora la mayoría", ya que según ha reafirmado, "así se decidió en esta Cámara" de acuerdo a "la voluntad popular" de los extremeños en las elecciones autonómicas, que arrojaron "esa aritmética parlamentaria", ha dicho.



"Ahora lo que se quiere pretender, es alterar, modificar las reglas del juego, un año después, por el Pacto de la Vergüenza", ha criticado Piedad Álvarez, quien respecto a la posibilidad de recurrir esta modificación, ha señalado que deberán estudiarlo en profundidad, pero si tienen "opciones" de recurrrirlo, "que nadie lo dude, pero no por el PSOE, sino en aras de la democracia y la representatividad democrática y no alterar las normas y las reglas del juego a mitad de un partido porque el socio de gobierno se enfada", ha concluido.