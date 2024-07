PSOE alude al "trago amargo" de Guardiola ante el inicio de la gigafactoría de Navalmoral

La vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, Eva María Pérez, ha hecho referencia este lunes al inicio de las obras de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, afirmando que mientras el PP y VOX están ocupados en asegurarse puestos de poder, ha pasado un año de gobierno y aún no han anunciado ningún gran proyecto nuevo.

Así pues, según sus palabras, “hoy -por este lunes- se coloca la primera piedra de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, un proyecto que la señora María Guardiola tachaba de 'maquetita' cuando aún no era presidenta, por lo que imaginamos el trago amargo que supone para ella verla hecha realidad gracias a las políticas y el trabajo de la ex alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina; el ex presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez”.

“Todos ellos socialistas. La ciudadanía tiene memoria y sabe que el PSOE ha sido el gran transformador de esta tierra”, ha añadido Pérez al respecto durante una rueda de prensa celebrada en la sede regional del partido en Mérida.

En este sentido y en lo que a este proyecto se refiere, los socialistas instan a la Junta de Extremadura a cumplir su parte y "licitar cuanto antes" las obras de la construcción de la estación de depuración de aguas residuales y la conducción de aguas desde Valdecañas a la gigafactoría, para que el proyecto pueda avanzar.

De la misma forma, el PSOE de Extremadura insta al gobierno de María Guardiola a atraer nuevas inversiones y fomentar la creación de empleo de calidad. “Nuestra región necesita políticas activas que nos sigan posicionando como referentes en innovación y sostenibilidad”, ha declarado Pérez, quien ha afirmado que para ello, la región cuenta con el apoyo "leal y sincero" del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

BAILE DE SILLONES EN LA MESA DE LA ASAMBLEA

Por otro lado, la vicesecretaria general del PSOE de Extremadura ha criticado el comportamiento de PP y VOX en Extremadura, que comparó con el dúo musical Pimpinela, en relación a la iniciativa que pretende reformar el reglamento de la Cámara legislativa extremeña para incorporar dos nuevos miembros de estos partidos a la Mesa de la Asamblea.

“PP y VOX aparentan discutir para terminar reconciliándose, pero sin aportar soluciones a los problemas reales de los extremeños y un ejemplo lo tenemos en el baile de sillones en la Mesa”, ha manifestado Pérez.

Según sus palabras, "el PP intenta ocultar que no ganó las elecciones y que está gobernando con la ayuda de los cinco escaños de VOX, pero no pueden esconderlo cuando se trata de repartirse el poder”.

De la misma forma, la dirigente socialista se ha preguntado si ésta es la gran transformación que el gobierno de la señora Guardiola prometió a los extremeños y por qué los extremeños deben pagar el desmadre político de PP y VOX, según informa el PSOE en una nota de prensa.

“¿En qué ha mejorado Extremadura desde que PP-VOX gobiernan?”, ha añadido.

EL EJEMPLO DE FRANCIA

A colación de esto último, Eva Pérez ha puesto como ejemplo al país francés donde este pasado domingo ganó el Nuevo Frente Popular, alejando la posibilidad de un gobierno de ultra derecha. "Mientras en Francia se rechaza a la ultraderecha, en España VOX gobierna con el PP en cinco comunidades autónomas, incluida Extremadura”.

Por ello, tras felicitar al Nuevo Frente Popular por su éxito en las elecciones legislativas francesas, Pérez ha afirmado que con ello se demuestra que la unidad y el compromiso pueden frenar los discursos de odio e intolerancia promovidos por la ultraderecha europea.

“Gracias a un cordón sanitario efectivo, el partido ultraderechista francés ha quedado relegado a la tercera posición en la Asamblea Nacional. Los partidos de ultraderecha representan una amenaza a los principios de igualdad, justicia y libertad que han prevalecido en las últimas décadas en Europa”, ha sentenciado.