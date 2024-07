Guardiola valora primera piedra gigafactoría y su apuesta por una región con "certezas"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado la localización de los terrenos de Expacio Navalmoral en los que la multinacional AESC Battery Spain va a establecer la gigafactoría de baterías de litio.

En el acto institucional que se ha celebrado este lunes en el Teatro Mercado de Navalmoral de la Mata, ante el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Fundador y CEO del Grupo Envision y presidente Ejecutivo de AESC, Lei Zhang, y el CEO para Europa y EEUU de AESC, Knudt Flor, la Jefa del Ejecutivo Regional ha recalcado que "los grandes proyectos como este exigen lealtad institucional, empuje empresarial y apoyo de la ciudadanía, tres elementos que convergen hoy aquí".

Junto con ello, Guardiola ha mostrado, una vez más, su compromiso para reclamar el mantenimiento de la Central Nuclear de Almaraz, porque "no podemos perder lo que tenemos, no podemos dejar de pedir lo que nos falta y pienso en una financiación justa para Extremadura, en la Central Nuclear de Almaraz y pienso en nuestra dignidad ferroviaria".

Para la Presidenta de la Junta, "que las soluciones sean reales y tangibles. Que el futuro de las regiones sea sólido y sea cierto. Yo celebro con alegría cada paso, pero ninguna felicidad es comparable a la de visitar un proyecto finito y perfecto".

En este sentido, ha insistido en que "yo quiero habitar en la Extremadura de las certezas. Ese fue el mandato hace un año, ese fue mi compromiso y no me saldré de la ruta que los extremeños me marcaron", porque "Extremadura tiene confianza, tiene talento y tiene recursos suficientes como para competir de tú a tú con muchas otras regiones europeas. No nos vamos a quedar atrás y no nos vamos a conformar".

A este respecto, Guardiola ha explicado que, desde el Ejecutivo, "queremos consolidar nuestras alianzas con inversores extranjeros para hacer de Extremadura un referente de la energía verde y sostenible, la transformación digital y la innovación" contando por primera vez "con una estrategia para atraer inversión extranjera".

También ha recordado que la Junta de Extremadura ha puesto "el sistema de Formación Profesional Dual y los Servicios de Empleo a disposición de AESC para ofrecerles y seleccionar los perfiles profesionales que demanda la empresa para dar sus primeros pasos".

"SIN ACUERDOS, NO HAY PROGRESO Y SIN PROGRESO NO HABRÁ FUTURO"

La jefa del ejecutivo extremeño ha agradecido la organización de este acto y ha reiterado "el apoyo a este proyecto que empieza a materializarse" porque "la empresa sabe que la Junta trabaja para allanar los caminos y facilitar las cosas, al ritmo que marca la empresa, la redimensión del proyecto y a sus nuevas expectativas. Tenemos un compromiso y nosotros lo estamos cumpliendo".

En este sentido, Guardiola ha instado al resto de administraciones al diálogo, afirmando que "mi Gobierno confía en el diálogo y en la honestidad de las instituciones. Mi Gobierno siempre velará por la igualdad y por el rigor. Por eso, hablemos con hondura. Hablemos con la pausa que merecen estos grandes retos para nuestra tierra. Hablemos, porque sin acuerdos no hay progreso. Y sin progreso no habrá futuro", añadiendo que "se trata del futuro de Extremadura y ni las siglas ni los personalismos tienen valor".

El acto celebrado ha contado también con la presencia del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría; la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el embajador de Japón, Takahiro Nakamae, y el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, entre otras personalidades.