Guardiola reafirma que el PP cumple "escrupulosamente" el acuerdo con Vox

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha mostrado este jueves "muy tranquila" ante la posibilidad de que Vox pueda romper el pacto de gobernabilidad que mantiene con el PP en la región, respecto del que ha asegurado que están "cumpliendo escrupulosamente".



Guardiola ha recordado que el acuerdo de gobernabilidad que PP y Vox firmaron tiene 60 puntos, en los que "no se contempla absolutamente nada que tenga que ver con la migración y con atender a estos menores", ha señalado a preguntas de los periodistas este jueves en Cáceres sobre la posibilidad de que Vox rompa el pacto con el PP que mantiene en cinco gobiernos autonómicos.



En su intervención, María Guardiola ha reafirmado que el PP "cumpliendo escrupulosamente" este acuerdo con Vox, y "es lo que vamos a seguir haciendo", tras lo que ha señalado que los políticos debe velar "por el interés de nuestra región y de todos los extremeños", frente a lo que ha señalado: "Yo no sé si en este caso Vox estará pensando en eso o va a estar obedeciendo órdenes de su partido a nivel nacional".



Así, Guardiola ha reiterado que desde el PP no han "incumplido ningún punto de nuestro acuerdo de gobernabilidad", tras lo que ha considerado que "para romper un acuerdo yo entiendo que lo que se tienen es que incumplir las normas que nos hemos dado conjuntamente, y en este caso en Extremadura no ha pasado", ha dicho.



Por este motivo, "quien quiera romper, si es que es así, tendrá que dar sus explicaciones", ha destacado Guardiola, quien ha asegurado que no tiene más información que la que publican los medios de comunicación, y que, en el caso de Extremadura, "Vox no ha manifestado absolutamente nada" sobre su intención de romper el acuerdo o no.



ACOGIDA DE MENORES



Respecto a la decisión de Extremadura de acoger 30 menores migrantes llegados a las costas de Canarias, y que ha provocado el conflicto con Vox, la presidenta de la Junta ha asegurado que la región "va a estar a la altura, sobre todo en asuntos que son importantes para todo el país, para toda la nación, para el resto de comunidades autónomas".



Guardiola ha señalado que la Junta de Extremadura siempre ha "demandado la importancia que tiene la solidaridad interterritorial" y en este caso "hemos mostrado la que tiene Extremadura, concretamente con Canarias o con Ceuta, que están padeciendo especialmente una ausencia política migratoria por parte del Gobierno de España".



Por este motivo, Extremadura "lo teníamos decidido hace mucho tiempo, iba a acoger y a atender como corresponde a estos menores que no tienen la culpa de una ausencia, de una gestión de la política migratoria como es debido", ha señalado Guardiola.



"SEGUIR TRABAJANDO CON LA MISMA CONVICCIÓN"



Por todo ello, la Junta de Extremadura va "a seguir trabajando con la misma convicción, con nuestros mismos valores y sabiendo perfectamente cuáles son nuestras líneas rojas, que han sido las mismas desde el primer momento", ha reafirmado la presidenta extremeña, quien ha rehusado adelantarse a la posibilidad de que se produzca esta ruptura.



María Guardiola ha asegurado desconocer "qué decisión tomará Vox en Extremadura", tras lo que ha asegurado que "el pacto que me importa y que nos compromete es con los extremeños y ese es el que desde luego, yo no voy a romper jamás".



Por eso, ha instado a esperar a que Vox celebre este jueves su Comité Ejecutivo Nacional, y que "decidan y vean si lo que quieren y buscan es una visibilidad como partido y generar inestabilidad en las regiones", trsa lo que ha reiterado que para ella, "por encima de todo, está Extremadura y están los extremeños".



Finalmente, María Guardiola ha señalado que tienen "mucha tranquilidad" ante lo que pueda ocurrir con el acuerdo de gobernabilidad en Extremadura, respecto del que ha dicho que desde la Junta de Extremadura van "a seguir trabajando", y "poniendo en marcha muchísimas políticas que están mejorando la vida de los extremeños".