Unidas por Extremadura cree que debería ser Guardiola la que rompa con Vox

Ep

Así, lo ha señalado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "lamentable" que la acogida de 30 menores migrantes en la región pueda suponer "una cuestión de ruptura" de un gobierno para Vox.

En este sentido, ha añadido que "me parece sinceramente bastante lamentable que la acogida de 30 menores que recordemos que están solos sea una cuestión de ruptura para el partido Vox... Nos parece que muestran tanta deshumanización, tanta poca empatía con las personas más vulnerables...".

Además, ha añadido que "creo que tendría que ser la señora Guardiola la que rompiera un gobierno con unos socios con tan poca empatía, con tan poca humanidad que se niegan a recibir a 30 niños que lo que están es solos en nuestro país y que necesitan es la tutela y el acompañamiento de una administración pública".

A este respecto, ha reprochado que cada vez que se escucha a Abascal "hablar de violaciones, de hachazos, de robos, realmente está criminalizando a las personas más vulnerables que son los menores de la ruta canaria, los menores migrantes"; y ha considerado que Vox no se merece estar "en ningún gobierno" por su "falta de humanidad".



Junto con ello, De Miguel ha recordado que "hemos acogido a miles de personas que han venido huyendo de la guerra de Ucrania, y ahora por acoger a 400 menores africanos se van a romper gobiernos autonómicos... No se merecen (Vox) estar en ningún gobierno, no se merecen estar en ninguna institución por la falta de humanidad y por el poco rigor y la poca seriedad que muestran".