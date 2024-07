El PP pide al Gobierno que "deje de jugar al escondite" y presente modelo financiación

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que están "bastante decepcionados" con el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este pasado lunes, en Madrid, por lo que ha reclamado al Gobierno central que "deje de jugar al escondite" y presente un modelo de financiación autonómica.

Por todo ello, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, comparecerá en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura para dar a conocer el resultado de este Consejo celebrado este lunes, donde "se esperaba al menos un posicionamiento o un modelo por parte del Gobierno de España".

Según Sánchez Juliá, "la sorpresa es que no se ha producido ese posicionamiento excusándose en disparidades territoriales", recordando al Gobierno de Pedro Sánchez que plantear un modelo de financiación autonómica "es competencia y responsabilidad suya".

Por su parte, reafirmado que el Gobierno de María Guardiola "sigue en el mismo sitio" pidiendo una financiación "justa, constitucional, transparente, sin cesiones ni privilegios para ninguna comunidad autónoma".

El portavoz del PP ha matizado que "queremos que se cumplan todos los principios de solidaridad y se garantice la igualdad de todos los españoles como marca la Constitución", subrayando que "lo que va a defender la Junta de Extremadura en ese Consejo está firmado en una declaración institucional por todos los grupos parlamentarios" y, "el PSOE de Extremadura ya sabe lo que va a defender Extremadura, porque ellos mismos lo firmaron".

PACTO ROTO POR VOX

En otro orden de cosas, el portavoz del PP ha señalado que "si en política es importante la claridad también lo es la verdad", tras lo uqe ha querido dejar claro que "el pacto de gobernabilidad en Extremadura se ha roto de manera unilateral por parte de Vox".

Así, ha apuntado que, si Extremadura no tiene un gobierno de coalición es porque "un socio ha dejado tirado a los extremeños por intereses partidistas".

Ante esta situación, Sánchez Juliá ha querido dejar claro que el PP "no han roto nada", ya que el pacto de gobernabilidad "se estaba cumpliendo de manera escrupulosa y la inmigración no figuraba", por lo que ha asegurado que no entienden "este ataque de testosterona para romper el pacto".

También, ha explicado que "se han tomado medidas que como VOX ha reconocido estaban siendo beneficiosas para Extremadura y han decidido irse a la oposición por un posicionamiento estratégico político".

Sánchez Juliá ha planteado "¿por qué se marcha VOX si todo estaba yendo bien?", recordando que, actualmente, en Extremadura, "hay más personas trabajando, más empresas, más autónomos, más exportaciones", por lo que "la respuesta, que no la han dado, solo se debe a una orden nacional".