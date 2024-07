Manzano lamenta que la ministra no quisiera hablar de financiación autonómica en el CPFF

Rd./Ep.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha lamentado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, no quisiera hablar de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al tiempo que ha pedido "responsabilidad y lealtad"

En concreto, la titular extremeña de Hacienda ha comparecido este jueves a petición propia en el pleno de la Asamblea de Extremadura, donde ha informado sobre lo sucedido en el CPFF celebrado este pasado lunes, 15 de julio, en el Ministerio de Hacienda, en Madrid.

Precisamente, Manzano ha lamentado que esto sucediera a pesar de que existía un punto en el orden del día en el que se indicaba de forma textual "postura del Gobierno sobre la modificación del sistema de financiación autonómica".

"Pero el Gobierno no quería hablar de financiación y lo dejó muy claro. Lo dejó claro pidiendo discreción, reuniones bilaterales, y poniendo como excusa que no nos íbamos a poner de acuerdo entre las comunidades autónomas", ha señalado la consejera.

En este sentido, Manzano ha indicado que esta postura es de "irresponsabilidad total y de incumplimiento de su deber como Estado" porque, según sus palabras, "es el Estado el que está obligado a presentar un modelo de financiación autonómica", al tiempo que ha preguntado si es que con este tema va a pasar lo mismo que con los Presupuestos Generales para 2024, "que no se han presentado".

"La consejera de Cataluña sí explicó su modelo de financiación autonómica, pero este Gobierno no fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera a escuchar a una comunidad autónoma, sino a escuchar la propuesta del Gobierno de España, que no existió", ha criticado.

Por todo ello, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha pedido a la ministra Montero "responsabilidad, lealtad y respeto institucional" porque, ha explicado, "lo que está en juego es la igualdad de todos los españoles, y de todos los extremeños, en el acceso a los servicios esenciales y el crecimiento cohesionado de todos los territorios, como defiende la Constitución".

A su vez, Manzano ha insistido en que se tenía que haber hablado de una "financiación autonómica justa donde no haya negociaciones bilaterales y oscuras", por lo que la consejera, en el punto de ruegos y preguntas, propuso la creación de grupos de trabajo para la financiación autonómica, para hablar del Fondo de Compensación Interterritorial, el único fondo de este tipo recogido en la Constitución, dotado desde 2024 con poco más de 400 millones de euros y para hablar de inversión territorializada.

OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Por otra parte, según informa la Junta en una nota de prensa, la consejera se ha referido a los demás puntos que se abordaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como la elección por unanimidad del próximo presidente de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos cedidos a las comunidades autónomas que será Enrique Ortiz, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid.

Otro de los asuntos a abordar fue la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas 2025-2027, con un objetivo de déficit de un -2,5 % en 2025, -2,1 % en 2026 y -1,8% en 2027 para el conjunto de las administraciones públicas, y de un -0,1% para las comunidades autónomas.

"¿Es esto un reparto equilibrado?", se ha preguntado en tono crítico Elena Manzano, quien también ha lamentado que no se dieran datos sobre las entregas a cuenta, ni las cifras de la liquidación ni de los recursos, algo necesario para elaborar los presupuestos de cada comunidad autónoma.



EL PSOE REPROCHA AL PP "ESTAR UTILIZANDO" LA FINANCIACIÓN PARA "CONFRONTAR" CON EL GOBIERNO



En el turno del Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz de Hacienda, Jorge Amado, ha reprochado al PP que "esté utilizando" la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica solo para "confrontar" con el Gobierno de España y no para establecer un sistema que ayude a la región a mantener servicios públicos de calidad.

En este sentido, el diputado socialista ha defendido en el Pleno de la Asamblea de Extremadura que “lejos de aprovechar las reuniones para trabajar por lo que nos une a los extremeños y extremeñas, el PP se dedica a confrontar y a subrayar, de manera unilateral, aquello que nos separa”.

Al mismo tiempo, Amado ha criticado que la consejera de Hacienda haya acudido este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera sin haber cerrado antes una postura común con la oposición, según informa el PSOE regional en una nota de prensa.

El portavoz, que ha recordado al PP que ya no tiene mayoría en la Cámara regional, ha afirmado que la declaración institucional firmada en la región sobre financiación autonómica “no es una postura común, es un punto de partido y para adoptar una postura compartida se constituyó (a petición del PSOE) la comisión de estudio”.

En ese sentido, el dirigente socialista ha lamentado que la presidenta Guardiola solo se haya quedado en la foto y no esté trabajando con la oposición para alcanzar esa postura común.

Igualmente, en su intervención, Amado ha criticado que la Junta de Extremadura obedece solo las órdenes de Génova y que “mientras Feijóo y Abascal se dedican a repartirse sillones del gobierno de la Junta, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se dedica a distribuir millones y recursos para las comunidades autónomas y ayuntamientos”.

Además, según ha señalado el diputado socialista, el Estado va a distribuir una financiación récord: un 9,5% más para las comunidades autónomas y un 13% más para los ayuntamientos y todo, gracias a la buena marcha de la economía, al incremento de las rentas de las familias y buenos datos de generación de empleo por la gestión socialista en Madrid.

Igualmente, Amado ha apuntado que, en el mismo periodo de tiempo, en 7 años, las comunidades autónomas españolas han recibido 300.000 millones de euros más con el Gobierno de Pedro Sánchez que con el de Mariano Rajoy.

En esta línea, también ha reclamado al PP que esos recursos de más que va a recibir Extremadura se utilicen para “frenar la deuda desbocada que ha generado la señora Guardiola y frenar la inestabilidad política y social en la que se está sumiendo la región por culpa de las políticas de las derechas”.

Finalmente, Amado ha pedido al PP que, tras hacer ver que ha roto con Vox, "lo lleve a la práctica y recupere el impuesto de Patrimonio que solo beneficia a las grandes fortunas y revierta la política fiscal regresiva e injusta que ha impuesto la señora Guardiola en Extremadura".

NO SE PUEDE ESPERAR "NADA" DE LA "CUADRILLA" QUE COMPONE EL GOBIERNO

Por su parte, el diputado de Vox Javier Bravo ha asegurado que no se puede esperar "nada" de la "cuadrilla" que compone el Gobierno de España y ha pedido a la Junta que "ponga pie en pared" y sea "más duro", ya que ha considerado que debería haber votado en contra en lugar de abstenerse en la propuesta de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.



De este modo, ha criticado que la postura del Gobierno consiste en "echar balones fuera" y la "culpa a los demás", además de considerar que el debate sobre la financiación autonómica es "artificial" y "estéril" y solo responde a intereses "partidistas" y "personales".



Además, ha asegurado que el Gobierno nacional está "agarrado como una garrapata al poder", lo que explica las posibles concesiones a Cataluña, ha dicho, cuando los que "pierden son los de siempre".



"Señores del PP sean valientes, pongan en pie en pared y no vayan a una próxima reunión", ha aseverado, además de pedir que los miembros del Ejecutivo extremeño no sean "tibios" y que "si hay que decir que no, se dice".



"PAPELETA COMPLICADA"

Asimismo, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, ha reconocido que en el debate sobre la financiación se tiene una "papeleta complicada" por la coyuntura política, ya que nadie quiere asumir el coste de modificar un sistema cuando hay un "equilibrio de gobernabilidad complejo".



No obstante, y desde su óptica, ha considerado que se necesitan más ingresos para repartir y que eso tiene que ver con una política fiscal distinta a la que el PP defiende, ha asegurado.



Por ello, ha indicado que, si se quiere aplicar unos criterios de justicia fiscal territorial, también se debe aplicar unos criterios de justicia fiscal en la fiscalidad en general, considerando "ofensivo" el término "infierno fiscal".



Así ha abogado por tener una fiscalidad más justa aplicándola a las figuras tributarias que graban a los que más tienen, al tiempo que ha considerado que "resta credibilidad" exigir dinero al Estado cuando en los territorios se rebajan impuestos, por lo que entiende que las comunidades deben ser responsables y "no jugar al dumping fiscal".



Finalmente, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha afeado a Amado que "hay que retorcer mucho los argumentos" para acudir este jueves a la Asamblea y no apoyar a la consejera de Hacienda y a la presidenta de la Junta en su defensa de los intereses de Extremadura.



Así, ha espetado al socialista que "amenazas ni una" y que, si quieren los socialistas apoyar que lo haga de una manera sincera, y si no "viento fresco".



También ha considerado Pacheco que el CPFF se convoca por las peticiones del PP después de las "negociaciones oscuras" de Pedro Sánchez a través de Salvador Illa y ha criticado que, en el orden del día, ni siquiera apareciera la financiación autonómica.



En este sentido, el 'popular' se ha mostrado en contra de una financiación singular para Cataluña porque rompe "cualquier principio de solidaridad" entre los españoles y ha considerado que de lo que se tenía que haber hablado en la reunión del CPFF es de una "reforma justa, constitucional, transparente" y "sin beneficios para unas comunidades autónomas perjudicando a otras".