PSOE denunciará a Guardiola e Higuero ante la Comisión del Pacto Antitransfuguismo

El Partido Socialista de Extremadura presentará una denuncia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional y contra el Transfuguismo Político por la posible vulneración de principios democráticos y de representación por parte de la presidenta de la Junta María Guardiola y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, que ha permanecido y ha sido mantenido en su cargo, dándose baja de la militancia de VOX, tras la ruptura con el Partido Popular en las comunidades donde gobernaban juntos.

Así, lo ha anunciado la vicesecretaria general del PSOE, Eva Pérez, recordando que, hace un año, "la señora Guardiola firmó un pacto con VOX para ser presidenta de la Junta de Extremadura, un acuerdo que aceptó como mal necesario para lograr el sillón y un año después -tras la ruptura- no tienen ningún inconveniente en mantener en el gobierno a un consejero tránsfuga, de ultraderecha, hasta hace dos días”, añadiendo que “sabíamos que no tenia palabra pero ahora sabemos también que no tiene principios”.

En este sentido, los socialistas instarán a todos los partidos políticos con representación parlamentaria a que firmen un compromiso de lucha contra el transfuguismo, establezcan un código de conducta claro y medidas específicas para prevenirlo y sancionarlo y pedirá al PP a que retorne al Pacto Antitransfuguismo.

En este sentido, ha añadido que “el PSOE condena enérgicamente este acto y exige que se tomen medidas inmediatas para cesar a todos los implicados en este juego de traiciones políticas”.