El PSOE critica que 1.200 agricultores no recibirán la ayuda a la producción integrada

La secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Forestal de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Extremadura, María Curiel, ha criticado que 1.200 agricultores se han quedado sin la ayuda a la producción integrada.



Además, ha incidido en que la Junta de Extremadura "pretende confundir" a los agricultores con el anuncio del 20 por ciento de aumento, como el máximo permitido, del presupuesto de dicha ayuda para "tapar de este modo su incompetencia al haber dejado a 1.200 agricultores sin cobrar" la misma.



Según María Curiel, la normativa reguladora de las subvenciones establece que el procedimiento ordinario de concesión de ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, que se aplica cuando el presupuesto previsto no es suficiente para atender la totalidad de solicitudes.



"Mientras que el anterior gobierno socialista supo adoptar las medidas necesarias en cada momento, sin dejar solicitudes de agricultores sin atender, el gobierno del PP deja sin cobrar la ayuda a la producción integrada a 1.200 agricultores mostrando un preocupante desconocimiento de la norma en vigor de las ayudas que gestiona", ha lamentado.



Del mismo modo, ha recordado que la norma establece que el importe total se puede aumentar un 20 por ciento de la cuantía total máxima de las intervenciones convocadas de compromisos medioambientales e incluso hasta la cuantía que se necesite en determinadas circunstancias.



Además, recoge la posibilidad de redistribuir créditos para que se puedan resolver de forma independiente las distintas intervenciones de cada convocatoria de ayuda y realizar el aumento de presupuesto de las líneas pendientes de resolver.



Por ello, y teniendo en cuenta las convocatorias realizadas, la Junta tenía la posibilidad de atender el total de las solicitudes presentadas incrementando la cuantía en 29 millones de euros, pero "lamentablemente ha preferido aumentar tan solo 7, que en la práctica significa que 1.200 agricultores se queden sin optar a esta ayuda".



"El gobierno de la señora Guardiola demuestra una vez más su incapacidad para gestionar puesto que, de haber conocido bien la normativa existente y con voluntad política, habría sido posible atender todas las solicitudes subvencionables sin tener que perjudicar a 1.200 familias, pero le es más fácil echar la culpa de su ineptitud al gobierno anterior", ha declarado Curiel



Esta situación y otras, ha añadido, "demuestra que al gobierno del PP no les importa el futuro de la agricultura extremeña, no creen en los profesionales del sector ni saben gestionar con las herramientas de las que disponen, lo que provoca un futuro incierto, problemático e inseguro, para el sector y sus profesionales".



Asimismo, ha añadido que, en su opinión, la política agraria en Extremadura está "paralizada" tras un año de gobierno de María Guardiola.