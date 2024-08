Guardiola recuerda al PSOE que Sánchez "todavía no tiene agenda" y Gallardo tampoco

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recordado al PSOE en la comunidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "todavía no tiene agenda" e, incluso, "la ha retrasado hasta la semana que viene".

En la misma línea, Guardiola ha incidido también en que del secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, no se sabe "nada desde finales de julio".

De este modo, se ha referido a la petición realizada este pasado lunes en rueda de prensa por el secretario de Organización del PSOE extremeño, Manuel Borrego, para que Guardiola regresara de sus "vacaciones" y se pusiera a "trabajar" en los problemas de los ciudadanos.

Según Guardiola, "nosotros vamos a seguir ahí, poniendo alfombra roja, y poniendo en el centro de nuestras políticas a las empresas y a aquellos que crean riqueza y empleo en nuestra región... Así es que vacaciones para Pedro Sánchez, que es el que creo que todavía no tiene agenda y la ha retrasado hasta la semana que viene, e incluso su propio secretario general del PSOE en Extremadura no sabemos nada de él desde finales de julio".

A este respecto, la Jefa del Ejecutivo Regional ha considerado que "antes de criticar" a un gobierno como el de ella que "no deja de trabajar", el PSOE "lo primero" que debería hacer es "un poquito de autocrítica".

Para Guardiola, "el tema de si estoy o no de vacaciones, pues ya me ven, estoy aquí disfrutando de la ciudad de Plasencia, de la Vuelta... No hemos dejado de trabajar ni un solo día desde que llegamos al Gobierno", defendiendo los indicadores actuales de la región en cuestiones como el empleo o la afiliación a la Seguridad Social.

Según la Jefa del Ejecutivo Extremeño, "la verdad es que sin caer en triunfalismo ninguno y mucho menos conformarnos, sí que puedo decir que tenemos mucho más empleo, tenemos más ocupados y tenemos más afiliados a la Seguridad Social, tenemos más autónomos".

Y, ha defendido también los datos de exportaciones de Extremadura bajo su gobierno, con un incremento del 14 por ciento de las mismas en el primer semestre de este año.