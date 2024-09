Más de 90 efectivos velarán por la seguridad de la gala de las Medallas de Extremadura

Ep.



Más de 90 efectivos entre Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja o personal del 112 velarán por la seguridad de la gala de entrega de las Medallas de Extremadura, que se celebrará el próximo sábado, 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida.



En este sentido, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha presidido una Junta de Seguridad con motivo del Día de Extremadura, y en la que se ha abordado el dispositivo previsto para este acto institucional, con la presencia del secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Manzano, junto a personal del 112 o de la organización del evento, Policía Nacional y Local, Guardia Civil, Cruz Roja o Protección Civil.



En declaraciones a los medios al término del encuentro, Quintana ha explicado que la semana pasada tuvo lugar la reunión de la Junta de Seguridad en el Ayuntamiento de Guadalupe con motivo de la parte religiosa del Día de Extremadura que se celebra cada 8 de septiembre, y que este miércoles en la Delegación del Gobierno se ha desarrollado una extraordinaria, con la intención de establecer el dispositivo y las herramientas "oportunas" para buscar la seguridad de los ciudadanos en la entrega de las Medallas de la región en el Teatro Romano de Mérida.



Así, ha detallado que el dispositivo comprende más de 90 personas entre Policía Nacional y Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja o personal de la Junta de Extremadura del 112, "buscando la seguridad" en un acto que, como ha reconocido, "en principio no genera muchos riesgos para la seguridad ciudadana".



No obstante, ve "oportuno" llevar a cabo esta Junta de Seguridad, hacer un "recálculo" de los distintos riesgos y establecer las medidas "oportunas" para que estos últimos queden "minimizados", "buscando siempre la seguridad de las personas".



ENTRADA LIBRE



Se trata de un evento con entrada libre hasta completar el aforo, ante lo que el delegado ha apuntado que este año, al coincidir con la jornada del sábado, hay "muchísimos" actos en la región de ayuntamientos que también celebran el Día de Extremadura u otras actividades, y que, al estar las personas "distribuidas", "probablemente pueda haber menos problemas".



"Creemos que el tiempo nos va a acompañar" pese a lo cual la Junta de Extremadura "tiene establecido un plan b", aunque las previsiones meteorológicas indican que se podría desarrollar al aire libre, algo que le confiere una mayor relevancia a este acto en el que "en principio no hay ningún elemento de especial preocupación". "Eso en absoluto evita que hagamos estas reuniones, hagamos las reflexiones oportunas para tratar de minimizar los riesgos".



En lo que a recomendaciones se refiere para quienes quieran asistir, José Luis Quintana ha recordado que el teatro se va a abrir a partir de las 20,00 horas y el acto en sí comenzará a las 21,30 horas, por lo que hay un periodo amplio para que las personas puedan acudir a disfrutar de esta gala que incluye espectáculos culturales asociados a la misma.



PUESTO DE MANDO AVANZADO



Por su parte, Fernando Manzano ha trasladado en nombre de la Junta de Extremadura el agradecimiento al delegado por su predisposición y colaboración para un acto de estas características, del que ha señalado que "al fin y al cabo estamos hablando del acto más importante que hace la comunidad autónoma a lo largo del año, la entrega de su máximo galardón, las Medallas de Extremadura el próximo sábado".



Al mismo tiempo, ha remarcado que todo el dispositivo está "montado" y que está "muy engrasado de años anteriores", con la "salvedad puntuable" ya referida y en la que ha incidido, dado que de cara a este sábado en la región previo al Día de Extremadura, que este año coincide con domingo, hay muchos actos organizados por distintos ayuntamientos en toda la comunidad, como en el caso de Badajoz con la Noche en Blanco en torno a la cultura y que reúne a miles de personas.



Actos a tenor de los cuales han sido también tramitadas también sus solicitudes correspondientes extraordinarias en la Secretaría General de Interior de la comunidad autónoma por parte de los organizadores del mismo o de los ayuntamientos, ante lo que se están dando las autorizaciones "esta misma semana".



También se ha referido a que, en principio, el tiempo va a acompañar y no se prevé lluvia para el sábado, así como que el horario de apertura es a las 20,00 y se cuenta con una hora y media para que todo el mundo vaya accediendo al teatro "en orden y con tranquilidad", "sobre todo" de cara a las personas mayores.



Por último, Manzano ha precisado que en la mañana de este jueves habrá una reunión en situ dentro de las instalaciones del Teatro Romano a las 09,00 horas con los técnicos que intervienen en el acto, con la empresa adjudicataria del mismo, y con las personas que van a estar al frente de los distintos servicios de emergencia que se van a activar para esa tarde-noche.



Ante ello, será en ese encuentro en el que se decidirá, en el propio lugar, la ubicación de los distintos dispositivos, entre los cuales se van a encontrar el PMA o Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura, como así se ha producido habitualmente durante todos los años en este acto.



"Todo el dispositivo de emergencia va a estar coordinado por un jefe de sala en el Puesto de Mando Avanzado in situ, dentro de las propias instalaciones del teatro, y la sala del 112 de Extremadura queda libre para la atención del resto de incidencias de emergencias y urgencias que pueda haber a lo largo y ancho de la comunidad autónoma", ha resaltado, para insistir en que la entrada al teatro es libre hasta completar el aforo y recomendar que se haga con antelación para que no se den problemas en los accesos.



"Problemas" que, en cualquier caso, "no los habrá, desde luego" porque el dispositivo "está montado y está muy engrasado de años anteriores".