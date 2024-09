El PP no da credibilidad a la promesa de Sánchez de más recursos para las CCAA

Ep.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes que no se cree la promesa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre una financiación más justa y que plantee más recursos para las autonomías porque su palabra no vale "nada".

A su entender, la financiación es de "todos" y debe tratarse de forma "multilateral" en una Conferencia de Presidentes que debería convocarse de forma "inmediata".

"La financiación autonómica es de todos y tiene que ser multilateral", ha declarado Gamarra, poco después que Sánchez haya avanzado que impulsará la creación de un sistema de financiación autonómico "más justo" y se haya comprometido a duplicar los recursos "de la principal herramienta de solidaridad que recoge la Constitución española", que es el Fondo de Compensación Interterritorial.

"Creo que a estas alturas, los españoles si algo saben es que la credibilidad de la palabra de Pedro Sánchez vale absolutamente nada. Todo lo que les haya podido decir, lo único que busca es titulares mañana, pero posiblemente nos esté mintiendo como siempre a todos", ha asegurado la dirigente del PP en una comparecencia ante los medios en la sede del PP.

LE PIDE SER VALIENTE Y HABLAR DE FINANCIACIÓN DE FORMA MULTILATERAL

La 'número dos' del PP ha emplazado al jefe del Ejecutivo a convocar de "manera inmediata" la Conferencia de Presidentes que ya le vienen demandado 12 presidentes autonómicos y los presidentes de Ceuta y Melilla "desde noviembre del año pasado" y que la "ley le exige convocar" porque "el futuro de España y los problemas del país se resuelven entre todos".

Por eso, ha pedido a Sánchez que sea "valiente" y cumpla la ley reuniendo a los presidentes para hablar en esa Conferencia tanto de financiación autonómica como de la crisis migratoria que sufre España, dado que, a su juicio, son asuntos de Estado.

Después de que Sánchez haya reiterado su compromiso de agotar la legislatura porque hay Gobierno "para largo", Gamarra ha indicado que él "no decide cuándo habrá elecciones o cuándo no las habrá porque sabe perfectamente que está en manos de otros". "Por lo tanto, no tiene su palabra ninguna credibilidad", ha apostillado.

CREE QUE HA "COMPRADO TIEMPO" CON EL CUPO

Gamarra ha echado en cara a Sánchez que su comparecencia no haya sido en el Congreso, algo que ha achacado a que "su debilidad parlamentaria se lo impide" y que tampoco sea "capaz de convocar a todos los presidentes autonómicos para hablar de los problemas que hay" en España para abordarlos "entre todos".

"Si puede hablar hoy como presidente del Gobierno es porque ha firmado un cupo independentista y, por tanto, ha comprado tiempo a cargo de la igualdad de todos los españoles y a través de un sistema lleno de privilegios para Cataluña", ha enfatizado.

Gamarra ha señalado que el llamado cupo catalán es "negativo para los catalanes" y que "lo mejor" para ellos es "formar parte de un sistema común en el que la solidaridad sea entre todos los españoles".

"Por eso nosotros defendemos la multilateralidad, porque así además defendemos la mejor financiación también para Cataluña, sin duda alguna. Este camino es el camino de la independencia", ha enfatizado.