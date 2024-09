Decae una moción contra cupo catalán del PP al empatar con PSOE y abstenerse Vox y Unidas

Ep

Una propuesta de pronunciamiento defendida este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura por parte del Grupo Popular en contra del concierto con Cataluña ha decaído, y por tanto no ha salido adelante ni ha sido rechazada.



En virtud del artículo 139.3 de la Asamblea, leído por la presidenta de la Cámara regional, Blanca Martín, tras las sucesivas votaciones ha decaído la iniciativa, una vez que persistía el empate en los votos a favor y en contra.



Cabe recordar que la iniciativa del Grupo Popular instaba al Gobierno de España a no privilegiar a Cataluña con una "financiación singular, concierto, aportación o fórmula análoga", contraria a su juicio a las disposiciones constitucionales y legales que regulan el modelo de organización territorial y rigen la financiación de las CCAA.



Los 'populares' también han reivindicado, durante la defensa de su iniciativa, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, así como las sesiones que fuesen necesarias del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma del sistema "con arreglo al ordenamiento jurídico del país".



Asimismo, Unidas por Extremadura ha formulado una enmienda de adición a la iniciativa del PP, que ha sido rechazada y no incluida por tanto en el texto finalmente votado, y mediante la cual la coalición aceptaba la propuesta 'popular' con la condición de que también incluyese la apuesta por una "ambiciosa" reforma fiscal "progresiva" y "justa".



PP



Durante el debate de la propuesta de su formación, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido "firmeza" al PSOE en Extremadura para oponerse de manera "rotunda" al acuerdo con ERC sobre el concierto catalán que, según ha incidido, perjudica a comunidades como Extremadura.



Según Sánchez Juliá, "el concierto (con Cataluña) firmado por el PSOE va a perjudicar a los extremeños" porque "si el sistema de financiación tiene menos recursos para todos, la financiación que viene a Extremadura va a ser menor".



También ha reclamado que los socialistas en la comunidad se mantengan en la declaración institucional firmada por todos los grupos parlamentarios de la Asamblea en febrero, y en la que abogaban por la "unidad" para la defensa de una financiación "justa" para Extremadura.



Tras este posicionamiento de febrero, según ha dicho, ahora el PSOE en la región está intentando practicar "piruetas", aunque lo cierto es que "ya existe una posición común" en materia de financiación en Extremadura y, por tanto, ha pedido a dicho partido "firmeza" en sus posicionamientos.



"Queremos evitar que en España gracias al PSOE haya independentistas de primera y ciudadanos de segunda", ha espetado el 'popular', quien ha solicitado que los socialistas en la región "no" permitan que sus diputados en el Congreso voten a favor del acuerdo con Cataluña.



"Aquí no valen piruetas, medias tintas, únicamente vale la determinación y la firmeza", ha espetado a los socialistas Sánchez Juliá, quien --parafraseando a lo afirmado hace unos días por la presidenta de la Junta, María Guardiola-- "Pedro Sánchez le ha dado un festín a los independentistas y le ha dado las sobras al resto".



En este sentido, tras considerar que con el concierto con Cataluña se está "mercadeando" por parte del PSOE con la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios públicos "como moneda de cambio por un puñado de votos", ha alertado de que el Gobierno central con el mismo "va en sentido contrario" de una financiación "justa, basada en los principios de igualdad y la suficiencia financiera", y "camina en la senda de los privilegios" a los catalanes.



Al respecto, Sánchez Juliá ha advertido de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere convertir la financiación en "los juegos del hambre" para que las CCAA se "peleen" por las "migajas que deje Cataluña", a través de un acuerdo que supondrá la negociación "bilateral" para una financiación "a la carta" para Cataluña, y un sistema basado en la "ordinalidad" y en la "caridad", no en la "solidaridad".



ENMIENDA DE UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, Unidas por Extremadura ha formulado una enmienda de adición a la iniciativa del PP, que ha sido rechazada y no incluida por tanto en el texto finalmente votado, y mediante la cual la coalición aceptaba la propuesta 'popular' con la condición de que también incluyese la apuesta por una "ambiciosa" reforma fiscal "progresiva" y "justa".



Con ello, Unidas por Extremadura según ha desgranado su diputado José Antonio González Frutos, pretendía garantizar "la financiación suficiente a los servicios públicos fundamentales de estado de bienestar y por consiguiente al sistema de financiación autonómica".



Además, en su enmienda, Unidas por Extremadura ha defendido la apuesta en marcha, acordada multilateralmente en el seno de Consejo de Política Fiscal y Financiera, de medidas de armonización fiscal, mediante el establecimiento de una tributación mínima no bonificable a los tributos cedidos a las comunidades autónomas para evitar el "pernicioso dumping fiscal" actual.



Durante su intervención, González Frutos ha considerado que la de la financiación autonómica es "una cortina de humo" del Grupo Popular "para no hablar de los problemas de Extremadura"; y ha recalcado que su formación está "en contra" del "concierto catalán" al igual que está también "en contra" del "concierto singular" implantado fiscalmente por el PP con los "ricos" en la comunidad.



PSOE



A su vez, el diputado del PSOE, Jorge Amado, ha subrayado que su partido ha defendido "siempre lo mismo" en Extremadura y en Madrid en materia de financiación autonómica, que es "un sistema que priorice siempre la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad", y ha criticado al PP en la región por ser "tan sumiso" con su formación a nivel nacional.



Así, ha lamentado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "no" haya accedido a reunirse con el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, "para poder llevar una postura común y fuerte" de la región en materia de financiación cuando se debata a nivel nacional; al tiempo que ha puesto de manifiesto las "contradicciones" 'populares' en dicha temática.



"Es usted (María Guardiola) tan sumisa a Génova que se niega a reunirse con Gallardo para poder llevar una postura común y fuerte", ha apuntado Jorge Amado, quien ha pedido a la presidenta de la Junta que aclare si ella defiende la postura en financiación de Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón o "los intereses de Extremadura".



"Lo que realmente le pasa al PP es que son muy valientes contra Pedro Sánchez pero se amilanan con los suyos", ha afirmado; al tiempo que ha indicado que, en todo caso, que la declaración institucional firmada sobre financiación el pasado febrero en la Asamblea por todos los partidos "no es una postura común y fuerte", sino "el inicio de los trabajos".



VOX

El diputado de Vox, Álvaro Luis Sánchez Ocaña, ha criticado que Pedro Sánchez "está dispuesto a todo con tal de continuar en La Moncloa" con un "concierto catalán" que "quiebra la igualdad, la solidaridad entre regiones y la concurrencia de un nivel mínimo en servicios esenciales".



Así, ha advertido de que se está produciendo "la degradación de la unidad de los españoles" desde los inicios del Estado de las Autonomías, algo que ha achacado tanto al PSOE como al PP; y ha lamentado que "quien va a pagar este pato van a ser de nuevo los extremeños".



En este sentido, ha afirmado también que Vox "quiere eliminar" el cupo catalán, el cupo vasco y el navarro y cualquiera que "rompa" la igualdad en España.