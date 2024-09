Ibarra defiende Conferencias Presidentes porque "poder no está solo en manos del Gobierno"

Ep/Rd

Así, lo ha señalado el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, añadiendo que "muchas de las decisiones que se toman en Bruselas tienen que ser ejecutadas por las comunidades autónomas y si a mí me encargan que haga una cosa, tengo el derecho a participar en la elaboración".

Además, ha considerado que el presidente del gobierno "tendría que tener la obligación por Constitución de convocar cada seis meses o cada año una Conferencia de Presidentes", una reunión en la que "se discuta simplemente, no se tomen decisiones, se pase revista a la situación del país, a la situación de Europa y a la situación del mundo".

De esta forma, se ha pronunciado Rodríguez Ibarra en un acto público celebrado en Miajadas, en el que también han intervenido el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara.

En su intervención, Rodríguez Ibarra ha considerado que el Gobierno "no puede perder" la competencia de la coordinación", ya que "un país descentralizado entre administraciones distintas, la municipal, la autonómica y la nacional tiene que estar coordinado", habría que "resetear" la Constitución "para intentar darle una vuelta y adaptar la coordinación a la realidad en la que en estos momentos se mueve el país".

Así, el exdirigente socialista extremeño ha aseverado que "tiene que haber conferencias sectoriales que no dependan de la voluntad o el humor del ministro o la ministra de turno", sino que según ha defendido, "tiene que haber conferencias sectoriales porque una de las razones por las que nos descentralizamos era para ganar".

EL SENADO "SIGUE SIENDO NADA"

Además, Rodríguez Ibarra ha aludido a la situación del Senado, que a su juicio "sigue siendo nada", de tal forma que "si se quitara el Senado, no pasaba nada, porque se creó antes de que hubiera comunidades autónomas", ha dicho.

Por eso, "cuando dicen que el Senado es la cámara de representación territorial, es mentira", tras lo que Rodríguez Ibarra ha considerado que al Senado "hay que darle la función de representación territorial" de tal forma que estén los gobiernos autonómicos y el gobierno central, "para que cada vez que haya que discutir sobre asuntos que afecten las comunidades autónomas, se pueda discutir en el Senado, no bilateralmente, sino multilateralmente, entre todos con todos", ha aseverado.

"NO ACEPTO EL CUPO CATALÁN"

Rodríguez Ibarra también ha reafirmado que "independientemente de lo que nos den a Extremadura, yo no acepto el cupo catalán", ya que "no estoy dispuesto a que la salud de mi hija o de mi nieta dependa de que le vaya bien a Cataluña o le vaya mal. No es posible", ha reivindicado.

Según el ex Presidente, cometieron "un error los que hicimos la constitución aceptando el cupo vasco y el navarro, ya cometimos un error", por "haber decidido que los derechos históricos de esas dos comunidades prevalecieran sobre los derechos ciudadanos de una Constitución del siglo XX", algo que "era un disparate".

Por este motivo, ha instado a "no continuar con el disparate haciendo posible que otras regiones se queden con un cupo", ya que "si el cupo se establece, Cataluña ganará", mientras que Extremadura "perdería 2.000 millones".

"Yo tengo la sensación de que terminaremos haciendo una confederación de los ricos y una federación de los pobres", ha considerado el exdirigente socialista, quien ha considerado que "ese no es un sistema que los socialistas tengamos que defender, porque nunca jamás habíamos apostado por eso".

Por eso, se ha mostrado de acuerdo con el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "cuando se opone al cupo catalán", por lo que se ha dirigido a él asegurando que "es tu obligación como extremeño y como socialista seguir manteniendo esa posición".

Y, ha concluido que "si no le gusta a Ferraz, mala suerte. A mí tampoco me gusta algunas veces Ferraz", recalcando la necesidad del PSOE extremeño de "estar atentos para ver qué es esta tierra, qué necesita esta tierra y qué es lo que podemos ofrecer los socialistas".