La Junta ofrece el tiempo que sea "necesario" para que los PGEx 2025 se puedan acordar

La Junta de Extremadura ofrece a los grupos parlamentarios el tiempo que sea "necesario" para que los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025 puedan ser acordados y salir adelante, aunque "con rotundidad" presentará las cuentas aún en el caso de que no cuenten previamente con el apoyo necesario para su aprobación.



"El que sea necesario, el que sea necesario para que estas cuentas salgan, pero siendo muy conscientes de que este gobierno trabaja con certeza y que ha sido muy riguroso en la elaboración del presupuesto, y que con más de un mes de antelación a esa fecha que nosotros queríamos cumplir, ese 15 de octubre, lo tenían encima de la mesa", ha dicho la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.



"Que las puertas de nuestra consejería han estado abiertas, que hemos realizado todo tipo de reuniones, y que lo que queríamos era saber exactamente cuál ha sido su posición", ha añadido.



En este punto, Elena Manzano también ha indicado que "los Presupuestos se van a presentar, por supuesto que sí... Por supuesto que sí, con rotundidad que sí", y ha añadido que "ojalá que previamente haya un trabajo de acercamiento para su aprobación en la Asamblea".



De este modo lo ha señalado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, a preguntas de los medios tras la Mesa General de Negociación sustanciada este viernes en Mérida entre la Junta y los sindicatos para abordar cuestiones relacionadas con los empleados públicos.

SIN FECHA PARA LA PRESENTACIÓN

En cuanto a si se plantea alguna fecha para presentar los PGEx 2025, Manzano ha mostrado respeto por la negociación. "Por respeto a la negociación, de verdad que predisposición total, 24 horas a su disposición para recibir todas esas propuestas (de los grupos parlamentarios), y que trabajemos mucho todos para llevarlas a la Asamblea... Se va a llevar a la Asamblea, ese trabajo está realizado, lo que ahora queremos es seguir trabajando de su mano (de los grupos parlamentarios) y ojalá que sea cuanto antes", ha afirmado.

"Los Presupuestos están realizados a la espera de recibir esas aportaciones, y por supuesto va a haber cambios en los términos en los que podamos llegar a acuerdo. Por eso no los hemos difundido ya, por respeto a esas negociaciones. El Presupuesto va a ir a la Asamblea de Extremadura, claro que sí, ojalá que vaya con todas las aportaciones de los grupos parlamentarios y Extremadura pueda contar con ellos en 2025", ha añadido.

Con ello, ahora, según ha indicado, una vez que la Junta ha anunciado que no va a presentar el 15 de octubre los PGEx 2025, el Ejecutivo regional tratará de "seguir hablando con los legítimos representantes de los extremeños", manteniendo las "puertas abiertas" de la consejería "para seguir avanzando", y ha deseado que "por supuesto haya muchas más reuniones".

"Por supuesto que haya muchas más reuniones. Predisposición total para que aprobar las mejores cuentas de Extremadura", ha señalado, al tiempo que ha pedido expresamente a Vox que "de una vez por todas" presente "propuestas concretas".

En este punto, ha recordado que Vox se refirió este pasado jueves en el pleno de la Asamblea al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. "Ojalá hubiera una propuesta encima de la mesa en este sentido y también en materia de gastos", ha dicho.

De nuevo a Vox, les ha recordado que tienen como ejemplo los Presupuestos de Extremadura de 2024. "Saben hacia dónde vamos a ir, tienen el Presupuesto del año 2024. El Gobierno de la presidenta María Guardiola tiene muy claro cuál es la hoja de ruta, hacia dónde tiene que dirigirse Extremadura. Lo que queremos ahora son las aportaciones del resto de grupos para mejorar lo que nosotros hemos realizado", ha incidido.

CONFIANZA EN QUE SE APRUEBEN LAS CUENTAS

Así, la consejera ha confiado en que van a poder ser aprobados los PGEx 2025. "Yo confío en que va a haber Presupuestos, en que vamos a poder aprobar los mejores presupuestos con los que va a contar Extremadura para el año 2025. El trabajo está hecho", ha dicho.

Al respecto, ha indicado que los PGEx 2025 han sido confeccionados "con arreglo" a la información del Ministerio de Hacienda de la que dispone la Junta, en base a la evolución de los ingresos, y ha añadido que "ahora" el Gobierno regional del resto de grupos parlamentario "aportaciones concretas" a las cuentas autonómicas.

En este sentido, ha indicado que "aportaciones concretas" ha recibido la Junta por parte del Grupo Socialista, que en materia tributaria ha planteado "cosas que ya desde un primer momento le dijimos por la necesidad de ser muy claros y muy rigurosos que no íbamos a aceptar", porque la Administración regional cree que su política fiscal "ha dado unos magníficos resultados".

"Nuestra política fiscal es justa, y ahí no íbamos a permitir ninguna propuesta que alterase lo ya acordado, eso lo dijimos desde un primer momento", ha remarcado Nevado, quien ha reconocido que en todo caso la Junta ha valorado "todo" lo planteado por el PSOE.

TARIFA FISCAL DEL PSOE

Así, sobre la tarifa en el marco del IRPF planteada por el PSOE, ha dicho que tiene un impacto de 9 millones de euros y "no es una novedad", puesto que fue presentada ya en diciembre de 2024, y en la que según la consejera "la bajada de los dos primeros tramos al 8 y al 10% no es compensada con una subida de tramos que haga que para determinadas rentas no resulte operativa".

Esta propuesta socialista, según ha añadido, lleva a que "a partir de 60.000 euros, como no se compensa con una subida en tramos anteriores, se arrastra debido a la progresividad del impuesto esa bajada de 4 puntos en los dos primeros tramos y esos contribuyentes de más de 60.000 euros tienen beneficios".

"¿Realmente esto es lo querían hacer?", ha preguntado a los socialistas la consejera, que ha añadido que en todo caso la Junta valorará la propuesta, porque para el Gobierno regional "devolver el dinero a los contribuyentes siempre es una buena opción, en el caso de que de una forma muy medida se salvaguarden los servicios públicos de calidad".

Por otra parte, en materia de gastos, Manzano ha apuntado que la Junta también ha respondido a "todas y cada una" que ha realizado el PSOE, incluida la "muy indeterminada" de que cada familia no destine más de un 30 por ciento de su renta a la hipoteca y el alquiler.

En cuanto a la "famosa" carta del PSOE para pedir que la presidenta de la Junta, María Guardiola, se incorpore a la negociación de los PGEx, la consejera ha indicado que entiende "muy bien a qué responde".

"La posición de la consejería ha sido clara desde un primer momento: Vamos a trabajar juntos en esos presupuestos tan importantes para la región... Examinamos sus propuestas, aquellas que no cuadran debido a lo que suelen defender pedimos que lo aclaren, y en materia de gastos presentamos alternativas concretas, y después de eso no hemos sabido nada más", ha añadido sobre el PSOE.

OPTIMISMO

En cuanto a si la Junta se plantea una posible prórroga de los Presupuestos autonómicos, Manzano ha dicho que "sería una irresponsabilidad no valorar todo tipo de escenario", aunque se ha mostrado optimista respecto a la aprobación de las cuentas para 2025.

"Tenemos preparados todos los equipos para cualquier situación, pero que va a haber cuentas en 2025 permítame que sea optimista, porque yo estoy convencida de que sí", ha remarcado. "Es que no creo que nadie que mire por Extremadura, que mire por los extremeños rechace el presupuesto que tenemos, es impensable para mí, porque me parecería el mayo acto de egoísmo si es nivel partidista que realmente un partido puede escenificar", ha añadido.