Junta somete a información pública decreto seguros agrarios combinados con 10,5M€ en 2025

La Junta de Extremadura somete a audiencia e información pública por un plazo de siete días hábiles el proyecto de decreto de fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y su convocatoria para la anualidad 2025, para la que plantea una dotación de 10,5 millones de euros.



Esos siete días empiezan a contar desde este martes, día 22, después de que este lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución autonómica del acuerdo de apertura del citado plazo.



De este modo, cualquier persona física o jurídica interesada podrá examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones y propuestas que estime oportunas, según publica el DOE y recoge Europa Press.



Así, la Junta esgrime que el plazo para formular alegaciones y sugerencias se realiza por procedimiento de urgencia de 7 días hábiles del artículo 66.4 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, debido a la necesidad de que la convocatoria de subvenciones para la anualidad 2025 se apruebe en Consejo de Gobierno antes del primer día del citado año, puesto que el decreto contempla las actuaciones desde el próximo 1 de enero.



De este modo, el proyecto de decreto citado estará a disposición de los ciudadanos en el Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura, así como en las dependencias del Servicio de Producción Agrícola y Ganadera de la Dirección General de Agricultura y Ganadería sitas en avenida Luis Ramallo, s/n, de Mérida (Badajoz).



También, las proposiciones, sugerencias o recomendaciones que se estimen oportunas podrán presentarse a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través de correo electrónico.



La financiación por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de estas subvenciones tendrá un importe total de 10,5 millones de euros, aunque esta cuantía podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.



No obstante, en los supuestos en que se produzca el agotamiento del crédito y no se efectúen las modificaciones correspondientes, se declarará dicha circunstancia y serán inadmisibles las solicitudes posteriormente presentadas.



Al mismo tiempo, el presente decreto de concesión directa es de tramitación anticipada, por lo que quedará subordinado a la existencia de crédito "adecuado" y "suficiente" en los Presupuestos Generales de Extremadura del ejercicio 2025.



De igual manera, las ayudas establecidas en este decreto quedarán condicionadas a la decisión "favorable" de la Comisión Europea de la solicitud de compatibilidad de ayudas para el pago de las primas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.



BENEFICIARIOS



En concreto, en la norma que plantea la Junta se regulan subvenciones complementarias de las estatales, por la contratación de pólizas de seguros agrarios combinados que tengan por objeto explotaciones agrarias de Extremadura, a excepción de las pólizas agrícolas del módulo 1 y de las pólizas de retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones de la comunidad.



Serán admisibles las solicitudes de subvenciones correspondientes a pólizas de seguros agrarios contratadas y certificadas por Agroseguro entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, ambos días incluidos.



No obstante, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las modificaciones correspondientes, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones dicha circunstancia, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.