Extremadura recauda casi 44,5 millones más en IRPF en 2023 que en 2022

La comunidad autónoma de Extremadura ha recaudado 44.495.349 euros más en la cuota líquida autonómica de la campaña del IRPF de 2023 que en la de 2022 pese a la bajada de este impuesto aplicada para "todos" por parte del Gobierno autonómico.



Ha registrado igualmente la comunidad en 2023 un total de 34.861 declarantes más del IRPF que en 2022, en concreto, 555.045 frente a 520.184.



Esa reducción del IRPF, aplicada en poco más de 50 días tras la llegada de María Guardiola al Ejecutivo autonómico, no ha impedido por tanto recaudar más y contar con más declarantes, lo que evidencia que "es posible bajar impuestos y obtener una mayor recaudación", según ha destacado en rueda de prensa este miércoles en Mérida la consejera de Hacienda, Elena Manzano, quien ha añadido que esto sucede además al mismo tiempo que se salvaguardan los servicios públicos de calidad.



"Sin duda, se puede volver a decir muy alto y muy claro que es posible acometer este tipo de medidas tributarias y obtener mayor recaudación y, sobre todo, salvaguardar lo importante, que es la prestación de los servicios públicos de calidad que se están prestando a día de hoy en las mejores condiciones que pueden recibir los extremeños", ha defendido Manzano.



En este punto, ha recordado que la bajada del IRPF aplicada por el Gobierno autonómico al llegar al poder fue "generalizada para todos", de tal modo que "todos los contribuyentes tenían una bajada en la tarifa", y ha añadido que, pese a esta medida, la comunidad ha recaudado 44 millones de euros más, lo que --insiste-- evidencia que "había margen para bajar, mucho margen, garantizando la prestación de servicios".



A esta cifra de aumento de recaudación en IRPF en 2023 en Extremadura se ha llegado, además, después de la aplicación de las 13 deducciones existentes en la actualidad en la región, y que según ha incidido la consejera se encuentran en todo caso en "proceso de revisión" para determinar cuáles surten efecto y cuáles no.



"Las deducciones que no se aplican estamos examinando las causas concretas para su no aplicación, si decidimos mantenerlas, que lleguen a esos contribuyentes y si no que se modifiquen", ha señalado.



Entre las deducciones existentes, ha resaltado la relativa al arrendamiento de vivienda habitual (con la posibilidad de deducir un 30 por ciento de las cantidades efectivamente abonadas en concepto de alquiler), y que en la campaña del IRPF 2023 ha tenido un impacto de 2.28.648 euros para un total de 2.940 declarantes, por encima de los 1.268 declarantes y los 213.672 euros de importe en 2022.



En el resto de deducciones, Elena Manzano ha destacado también el incremento experimentado en el IRPF en 2023 en la relativa a residencia habitual de contribuyentes que estuvieran en poblaciones inferiores a 3.000 habitantes, y que podían deducirse un 15 por ciento en la cuota. Por este concepto el importe en 2022 ascendía a 4.988.108 euros en 2022 para 31.481 declarantes, y en 2023 a 5.667.392 euros para 40.096 declarantes.



CAUSAS DEL AUMENTO DE DECLARANTES EN 2023



Por otra parte, en cuanto al aumento en casi 35.000 de los declarantes del IRPF en Extremadura en 2023 frente a 2022, la consejera ha destacado el dato como "muy provechoso" y "muy favorable" para la comunidad.



Como posibles causas, ha señalado las incorporaciones al mercado laboral y los nuevos residentes. "Puede ser que haya nuevos declarantes que pasen a declarar determinadas rentas que antes no se generaban o no eran declaradas, y a nuevos residentes", ha apuntado.



En cuanto a si en esos datos de aumento de declarantes y de la cuota autonómica del IRPF en 2023 también han podido tener impacto, además de las propias de la Junta, medidas del Gobierno central, Elena Manzano ha señalado que esas cifras "obedecen a múltiples medidas y las adoptadas en el marco de la normativa estatal sin duda influyen".



Así, ha apuntado que puede influir de manera "positiva" subidas salariales porque el nivel de renta es "mayor", pero también "por supuesto" el flujo de la economía, la creación de empleo y que haya "más oportunidades" en Extremadura, lo que "al final redunda en que los contribuyentes tienen mayor renta por lo que hacen, por los rendimientos principales que son los rendimientos del trabajo".



PETICIONES AL ESTADO



En este punto, Elena Manzano ha aprovechado para defender que el Estado "tiene margen para da una vez por todas tocar elementos esenciales que no toca" en materia de IRPF porque "queda mucho por hacer para que este impuesto sea mucho más justo de lo que es a día de hoy".



Con ello, tras recordar que el mínimo del contribuyente excluido de tributación está situado en 5.550 euros, y reconocer que las CCAA ahí "poco pueden hacer", ha añadido que existe también un mínimo por descendiente y por discapacidad que a su juicio puede ser "tocado" por el Estado.



"Hago un llamamiento al Estado para que esos 5.550 euros se conviertan en mucho más, se eleve esa cantidad mínima que necesitamos los contribuyentes para vivir y que salga de la tributación", ha remarcado la consejera.



De igual modo, Manzano ha hecho también un llamamiento al Estado para que se modifique la tarifa en los primeros tramos de renta para "adecuarla a la capacidad económica". "Resulta fundamental... Eso lo dice la Constitución en el artículo 31, que tenemos que contribuir de acuerdo con nuestra capacidad económica y que el sistema tiene que ser progresivo", ha defendido.



POLÍTICA TRIBUTARIA QUE FUNCIONA



Finalmente, la consejera de Hacienda ha considerado que, a tenor de los mayores datos de recaudación en IRPF en 2023 en la región que en 2022, se constata que la política fiscal de la Junta de Extremadura "funciona", y que "es posible acometer devolución de renta a los extremeños y obtener mayor recaudación".



Tras estos datos, además, a preguntas de los medios sobre la situación de la negociación de los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2025, Manzano ha dicho que espera que todos los grupos políticos vean las cifras de recaudación en IRPF pese a la bajada del impuesto "con la misma claridad con la que lo ve cualquier persona que acceda a las fuentes de información válida".



Ha recordado, además, que las cifras se sustentan en "datos objetivos" que proceden de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y del propio ministerio.