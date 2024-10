227 estudiantes reciben nuevas becas universitarias complementarias de residencia de Junta

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución de la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias en la comunidad para el curso 2023/2024.

Así pues, un total de 227 estudiantes recibirán estas nuevas becas complementarias para gastos de residencia dotadas con 2.500 euros.



En concreto, se trata de estudiantes que cursan estudios universitarios conducentes a la obtención de un título oficial de Grado, Arquitectura o Ingeniería durante el curso académico 2023/2024 en la Universidad de Extremadura o que estudian titulaciones en otras universidades que no están dentro de la oferta académica de la UEx.



Esta convocatoria, que ha mantenido el requisito de rendimiento académico, se ha destinado a alumnos cuyas familias se sitúan en el umbral 3 de renta que en ningún caso reciben del Ministerio el componente de beca por residencia. También a aquellos estudiantes a los que el Ministerio les había denegado la beca universitaria, a pesar de tener que desplazarse de su localidad habitual para realizar sus estudios.



Por tanto, estos 227 estudiantes son nuevos becados de residencia que se suman a los que ya reciben esta ayuda a través del sistema de becas estatales del Ministerio de Educación, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



Por tanto, los solicitantes a los que se les ha denegado la concesión de la beca complementaria universitaria de carácter autonómico no han acreditado la denegación de la beca por parte del Ministerio, ya disfrutan de una beca de residencia, o no han acreditado el rendimiento académico que requieren las becas complementarias de la Junta de Extremadura, entre otras cuestiones.