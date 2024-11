CCOO y UGT piden unidad a las administraciones para recuperar los destrozos de la DANA

Ep.

Los sindicatos CCOO y UGT en Extremadura han hecho un llamamiento a la unidad de las administraciones para ofrecer la mejor respuesta a la catástrofe provocada por la DANA en Valencia y otras provincias y también para poner en marcha mecanismos para prevenir que vuelva a ocurrir en el futuro.



Así lo han expresado tras participar en una concentración convocada a las puertas del Ayuntamiento de Mérida, a la que se han sumado representantes de la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y de la patronal extremeña, donde se ha leído un manifiesto, y que se enmarca en los paros convocados a nivel nacional en todos los centros de trabajo.



La secretaria general de CCOO, Encarna Chacón, ha señalado que esta convocatoria tiene por objeto demostrar la solidaridad y respeto de la clase trabajadora a las personas que están sufriendo las consecuencias de la "terrible" DANA.



En declaraciones a los medios de comunicación, ha subrayado que es el "momento de ejercer la unidad" que "tan buenos resultados" dio durante la pandemia de Covid-19 que "salvó vidas".



"La unidad de todas las fuerzas políticas, la unidad de toda la ciudadanía, la unidad en definitiva del pueblo, con sus dirigentes en cabeza, para afrontar esta terrible situación donde se ha llevado a personas, donde han muerto personas y donde efectivamente mucha gente está viendo destrozadas su propio proyecto de vida", ha lamentado.



Asimismo, también ha llamado a la unidad de acción para "tener la capacidad de prever que estas situaciones en el siglo XXI no pueden darse". "No podemos estar al albur de lo que ocurra", ha dicho, al tiempo que ha reclamado "respeto" al planeta porque "el cambio climático está aquí", para lo cual reclama medios para "evitar que los desastres sean como los que se están viviendo en este momento en Valencia".



"Es impensable que en el siglo XXI estas cosas sigan ocurriendo", ha señalado Chacón, quien pide "muchísima responsabilidad y sobre todo coherencia, cohesión y unidad".



Por su parte, la secretaria general de UGT de Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha mostrado su apoyo a las víctimas y los afectados que están viviendo "un momento muy malo" en el que lo "importante" es que las administraciones públicas estén "todas unidas".



Al respecto, ha agradecido la labor que están realizando los servicios públicos y sus trabajadores que "están volviendo a demostrar que cuando se les necesita están", como ya ocurrió en la pandemia.



Sánchez ha valorado "positivamente" el "escudo social" impulsado por el Gobierno para proteger a los afectados, que van a reclamar que "no se pare" y que "se siga aumentando" hasta que pueden volver a sus casas y a sus puestos de trabajo y "puedan de alguna manera tener una vida en un tiempo mínimamente normalizado" si bien cree que esta tragedia "va a tardar muchísimo tiempo en olvidarse.



MANIFIESTO



Tras el minuto de silencio, representantes de ambos sindicatos han leído un manifiesto que recoge la solidaridad con las víctimas de la DANA, y trasladan sus condolencias a las familias y amistades de los fallecidos, así como su apoyo a quienes han perdido "su casa, su coche y enseres, ven peligrar su trabajo o la viabilidad de su negocio".



Asimismo, instan a todas las administraciones públicas a "movilizar los recursos necesarios" para la protección del empleo, la actividad económica y el cuidado y el alojamiento de los afectados; y agradecen los "esfuerzos" de los diferentes servicios de emergencia y atención que están actuando para paliar las consecuencias del desastre. "Reforzar los servicios públicos es garantía de protección de las personas", subraya el texto.



También reconocen la "muestra de humanidad" de las "innumerables personas voluntarias" que están contribuyendo a limpiar las zonas afectadas, así como consideran que en estos momentos es "imprescindible un compromiso político coordinado para la reconstrucción de los daños, la reparación y el progreso" de la sociedad bajo los principios democráticos del Estado de Derecho.



Finalmente, no olvidan la necesidad de "hacer justicia" con las víctimas, si bien emplazan esta cuestión a otro momento para "pedir transparencia sobre lo sucedido, exigir las responsabilidades que se deriven y las soluciones que eviten en un futuro consecuencias tan dramáticas como las padecidas".