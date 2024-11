El secretario general del PSOE critica que "no hay noticia" sobre los PGEx para 2025

Ep.



El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado que "no hay noticia" sobre las cuentas regionales de 2025, al tiempo que ha lamentado que el gasto en inversiones haya caído un 26 por ciento en 2024 con respecto al año anterior contando con el presupuesto "más alto" de la historia de la región.



"La noticia es que no hay noticia. Este gobierno ha decidido no actuar. Solo busca excusas cada día, precisamente, para no hacer nada. Y, mientras que el gobierno no actúa, empieza a aflorar la no política. Es decir, cuando no se ejerce la actividad política al final empiezan a surgir los malos datos", ha asegurado Gallardo a preguntas de los medios.



Así, el líder de los socialistas extremeños ha incidido en que este año, a pesar de tener el presupuesto "más alto de la historia de Extremadura", haya bajado el gasto en inversión un 26 por ciento. "Teniendo esos presupuestos altos, tenemos la tasa más baja de inversión. Y cuando hay una tasa de inversión pública tan baja, al final lo que se resiente es la economía real", ha asegurado.



En este sentido, Gallardo también ha indicado que la economía tiene que ver también con el empleo, momento en el que ha indicado que, pese a las "buenas noticias en el conjunto del país, Extremadura siempre va a la cola".



Y "no solamente a la cola" en materia de creación de empleo, ha dicho, sino también de "datos positivos", ya que, en su opinión, la "amnistía fiscal" practicada por la Junta "no ha significado una mejor recaudación" al avisar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de que Extremadura será la comunidad con "mayor déficit".



De este modo, ha confesado que le gustaría "dar buenas noticias" pero la realidad es que la región cuenta con un gobierno que "no actúa y que lo único que hace es delegar su responsabilidad para culpar a otros. Y ese es el problema del Partido Popular en Extremadura, no tener proyectos para esta región".



Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la localidad pacense de Esparragosa de Lares, donde este lunes ha visitado una explotación ganadera.