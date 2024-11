Extremadura aplicará deducciones de hasta el 75% en el IRPF a nuevos residentes

Ep.



La Comunidad Autónoma de Extremadura aplicará deducciones del 50% en la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para nuevos residentes durante tres años, que se elevará al 75% en el caso de menores de 36 años.



Esta es una de las principales medidas fiscales introducidas en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2025, aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno, y registrado este miércoles en la Asamblea, donde inicia su tramitación parlamentaria aún sin los apoyos necesarios para su aprobación.



La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha presentado el proyecto en rueda de prensa tras entregarlas en el registro, para desgranar sus principales medidas, algunas de ellas ya avanzadas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, este pasado martes.



Entre ellas estas deducciones en el IRPF con las que el Ejecutivo regional pretende "atraer personas" a la comunidad. "Nos obsesiona que a través de la fiscalidad podamos impulsar la residencia efectiva en nuestra región", ha señalado Manzano, que argumenta que no se trata de una "discriminación positiva" sino de "una medida de compensar las dificultades a las que se enfrentan determinados contribuyentes cuando residen en unos territorios o residen en otros".



Manzano ha remarcado la bonificación del 75% en la cuota íntegra autonómica con el fin de atraer "todo ese talento joven", muchos de ellos extremeños, ha señalado, que "ante la imposibilidad de tener acceso al empleo" en la comunidad se han "marchado a otras regiones, pero que quieren volver".



DEDUCCIONES A PACIENTES ELA



Por otro lado, se ha referido a las dos nuevas deducciones para pacientes diagnosticados con ELA, con el fin de "compensar ese gasto tan importante" que asumen quienes sufren esta enfermedad. La primera de ellas asciende a 2.000 euros en la cuota íntegra del IRPF para los pacientes, pero que también pueden ser aplicados a cónyuges o parejas de hecho y a ascendientes y descendientes que acreditan convivencia.



Además, y a fin de "amortiguar" el impacto de la ayuda autonómica de 2.000 euros en la declaración de la renta, se aplicará una deducción para que no se tenga que tributar por esta cantidad.



Por otro lado, se establece una nueva deducción en el IRPF del 20% por donaciones a entidades culturales, artísticas y para patrocinio de deportistas con límite de 500 euros.



SUCESIONES Y DONACIONES



Asimismo, se introduce una novedad en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para corregir una "desigualdad" que padecen "muchos contribuyentes" cuando fallece una persona con la que tienen un "especial vínculo" pero no está considerada como una relación de parentesco por la ley reguladora del impuesto.



De esta forma, se equipara el tratamiento que reciben los grupos I y II de parentesco a los grupos III y IV que supone la eliminación del impuesto hasta 500.000 euros.



Para ello se va a crear un registro de especial vinculación que recoja particularidades como hijastros, nietastros, padrastros, madrastras, abuelastros, o cuando el contribuyente acredite convivencia efectiva durante tres años con el causantes, con independencia del parentesco.



Por último, y a fin de impulsar la participación activa de la sociedad en la promoción de las actividades deportivas, junto a esa deducción en el IRPF del 20% de las cantidades donadas, se introduce también una bonificación para que el deportista no tenga que tributar cuando las reciba en el impuesto sobre donaciones.



DEDUCCIONES ADQUISICIÓN DE VIVIENDA



Estas medidas fiscales se suman a las introducidas en el decreto ley aprobado por el Gobierno que será convalidados este jueves en el pleno de la Asamblea, por el que se baja del 8 al 7 por ciento el impuesto de Transmisiones Patrimoniales para adquisición de viviendas hasta 180.000 euros, con límite de renta de 28.000 euros en tributación individual y de 45.000 en conjunta. Este tipo baja hasta el 6% cuando el comprador sea menor de 36 años.



También se contempla una bonificación del 20% extra para jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad y familias monoparentales, situándose en un 5,6% y en un 4,8%.



CRECE LA RECAUDACIÓN



La consejera ha remarcado que hay "margen" para estas nuevas deducciones después de que en el último ejercicio, con las primeras rebajas fiscales impulsadas por el actual Ejecutivo de María Guardiola, la comunidad haya registrado una subida en la recaudación "muy importante", que se contabiliza, con los últimos datos facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en 45,7 millones de euros más.



En este sentido, ha señalado que con la modificación de la tarifa se devolvieron "42 millones de euros a los extremeños" de forma que en este ejercicio se ha percibido una "mayor recaudación", por lo que Extremadura tiene "margen para seguir actuando, porque cuando se les devuelve el dinero a los contribuyentes, esto reactiva la economía y, sin duda, proporciona una mayor recaudación", ha aseverado.



Con todo ello, Manzano ha cifrado en 1.025 millones de euros los "beneficios fiscales" que contempla este proyecto de presupuestos que se van a poner "en circulación" en todas las figuras impositivas.