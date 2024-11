De Miguel asegura que los presupuestos de 2025 están basados en "una enorme mentira"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, considera que el proyecto de presupuestos para el próximo año se basan en "una enorme mentira" pues, no vienen avalados por los principios de igualdad y justicia "porque sigue profundizando en un sistema injusto, en el que se carga la fiscalidad en los trabajadores y se elimina las cargas fiscales para los rentistas, los propietarios y los herederos".

De Miguel ha destacado que en el capítulo de ingresos en impuestos directos, las cuentas del próximo año caen en 15 millones de euros.

Junto con ello, ha explicado que "el presupuesto aumenta por las transferencias del Estado y de Europa y por los activos financieros, o lo que es lo mismo por la deuda", asegurando que "es absolutamente desmontable el cuento chino de que aumenta la recaudación por haber bajado los impuestos".

De hecho, la líder de Unidas por Extremadura ha asegurado que el incremento del capítulo de ingresos asciende a 182 millones debido a esas transferencias y los activos financieros "pero, estamos de acuerdo en que las cuentas hubieran sido más altas si no hubieran perdonado los impuestos a los ricos o hubiéramos gravado a las grandes instalaciones fotovoltaicas como proponíamos desde mi grupo parlamentario".

Junto con ello, De Miguel ha insistido en que la subida del 2,2 por ciento de la que presume el gobierno del PP no es tal porque "un presupuesto que sube un 2,2 por ciento cuando el IPC está en el 2,3 significa, en la práctica, que el presupuesto no sube, que es un presupuesto que mantiene lo que tenemos".

Sobre partidas concretas, la portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado como ridículas las partidas destinadas a vivienda, "cuando es uno de los mayores problemas que tiene nuestra comunidad", es decir, "destinar 14 millones de euros a la construcción de vivienda cuando van a regalar 24 millones a las multinacionales extranjeras que vienen a especular con nuestros recursos es indignante" y, "ésto demuestra que no se han enterado de nada".

La portavoz de Unidas por Extremadura ha lamentado que no hayan anunciado ni un euro para las ayudas a las ganaderías afectadas por la lengua azul, que destinen 20 millones de euros para el regadío de Tierra de Barros, que sigan aumentando el cheque guardería, "que hasta las propias guarderías privadas ya les han dicho no lo gestionen de esta forma, o que incrementen el presupuesto para la educación concertada, "cuando sabemos que no complementa a la educación pública, sino todo lo contrario, compiten con ella".

En cuanto a la línea anunciada para los enfermos de ELA, De Miguel ha insistido que es ridículo ofrecer 2.000 euros por persona enferma, "cuando esas familias se gastan hasta 100.000 euros y tenemos comunidades autónomas como Asturias que ya han destinados ayudas de hasta 15.000 euros por paciente".

En Sanidad, la portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que las necesidades "están muy por encima" de aumentar el presupuesto en un 4% y, en el área de Empleo, el gobierno del PP va a acometer recortes con este presupuesto "porque si el IPC está en el 2,3 y lo consignado para las políticas activas de empleo es de un 1,6 quiere decir que el presupuesto baja en una cuestión tan clave en la comunidad autónoma que peores cifras tiene".

Ante todo ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha mostrando la intención del grupo parlamentario de mantener la enmienda a la totalidad que anunció ayer "porque la mitad de este presupuesto es mentira y la otra mitad medias verdades", por lo que, "estamos muy preocupadas porque de lo que han venido a sacar pecho hoy es de partidas ridículas".

Y, De Miguel augura que las cuentas de 2025 saldrán finalmente adelante con el apoyo de Vox "porque estamos convencidos de que estos presupuestos vienen avalados por Feijóo y Abascal, que ya se han puesto de acuerdo en Madrid", indicando que, "ahora, PP y Vox harán aquí su teatrillo particular, pero el PP ya tiene los presupuestos atados".