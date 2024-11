Extremadura registra 252.271 pernoctaciones en octubre, un 6,6% más en tasa interanual

Rd./Ep.

Un total de 252.271 pernoctaciones se registraron en octubre en establecimientos hoteleros extremeños, un 6,64% más que en el mismo mes de 2023 (a nivel estatal un 4,71%), según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, durante el décimo mes del año, fueron 136.908 los viajeros que se alojaron en los hoteles de Extremadura, un 11,85% más que en el mismo mes del año anterior (en España se alcanzó una tasa interanual del 3,69%).

A su vez, en la Comunidad Autónoma suben las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 7,09%, mientras que las de residentes en el extranjero lo hacen un 4,16%.

En concreto, la estancia media en la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,84 días, un 4,66% menos que en octubre de 2023 (a nivel nacional sube un 0,96%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Finalmente, los hoteles en Extremadura ingresan 34,85 euros (82,22 euros a nivel nacional) por habitación disponible (REvPAR), un 7,4% más que en el año anterior; y facturan 66,43 euros (115,94 euros en España) de media por habitación ocupada (ADR), un 3,94% más que en octubre de 2023.



Por comunidades autónomas, Canarias ha sido la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 76,82 por ciento, seguida de Baleares (69,28 por ciento) y Madrid (64,63 por ciento), mientras que en el lado contrario se han situado Ceuta, (42,01 por ciento), Castilla-La Mancha (42,96 por ciento) y Extremadura (43,09 por ciento).



Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares ha sido la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,89 por ciento) en octubre, junto a Canarias (19,07 por ciento) y Cataluña (15,4 por ciento).



DATOS NACIONALES



A su vez, en el conjunto nacional, el país ha registrado el mejor verano de su historia en llegadas de turistas internacionales y gasto turístico entre junio y septiembre, con 40,6 millones de viajeros y 55.885 millones de euros, respectivamente, según datos del INE, consultados por Europa Press.



A pesar de la tendencia creciente hacia la desestacionalización del turismo en el país, los meses veraniegos lograron números históricos, también en la cantidad de pernoctaciones hoteleras y pasajeros aéreos.



Por un lado, la cifra de turistas de este año fue un 8% superior a la de 2018, anterior récord del sector con 37,7 millones de visitantes extranjeros. El año pasado, el número de llegadas contabilizó un total de 37,4 millones de viajeros en los mismos cuatro meses de la temporada estival.



No obstante, el principal mercado de España, Reino Unido, no mejoró los datos históricos de 2018, ya que nos visitaron 8,7 millones de británicos, es decir, un 4,5% inferior al verano de 2024, con 391.466 turistas menos.



Tal y como señaló un informe de Caixabank del pasado mes de octubre, factores como las incertidumbres económicas postbrexit y las fluctuaciones en el tipo de cambio de la libra esterlina podrían estar influyendo en esta tendencia de este país europeo.



Asimismo, el estudio destacó el aumento en la afluencia de turistas de mercados lejanos como América del Norte y América Latina indica un creciente interés por España como destino turístico de largo radio.



A pesar del constante aumento en llegada de visitantes, el Gobierno nacional, de la mano de su ministro de Turismo, Jordi Hereu, cada vez pone mayor énfasis en crecer específicamente en "calidad y diversidad".



En unas recientes declaraciones, Hereu aseguró que "cada vez interesa menos el récord de turistas desde el punto de vista cuantitativo". Así, para el titular de Turismo, "empieza a haber zonas donde julio y agosto hay límites y por tanto el propio mercado redistribuye las visitas a lo largo de los meses o a lo largo de la geografía española".



La desestacionalización y la desconcentración son "realidades ya palpables", según indicó el ministro, que apeló a cuidar la triple sostenibilidad: Social, ambiental y económica.



En este sentido, el gasto turístico sigue la misma tendencia que el número de turistas, impulsado por el alza de precios, ya que los datos son igualmente positivos con una recaudación histórica de un 13,4% más este verano, frente a los 49.281 millones de euros que generaron los turistas en 2023.



Sin embargo, esta partida no solo refleja un crecimiento del número de internacionales, sino que el gasto medio por persona creció un 4,2% entre junio y septiembre, situándose en los 1.370,25 euros. Por su parte, la duración media de los viajes fue de siete días, los mismos que en 2023.



BALANCE "POSITIVO" DE CASI TODOS LOS DESTINOS TURÍSTICOS



A nivel de ingresos, según el reciente 'Barómetro de la rentabilidad y empleo de los 100 principales destinos turísticos', elaborado por Exceltur, el verano de 2024 concluyó con un balance "positivo" para casi todos los destinos turísticos españoles, que registraron un incremento del 9,8%, impulsado por los aumentos del 7,6% en los precios medios y del 2% en la ocupación hotelera, en un contexto de leve expansión de la oferta.



Entre junio y septiembre, las ventas de los principales destinos turísticos alcanzaron los 102,8 euros, con un resultado muy positivo en los 104 destinos analizados por Exceltur, 89 de los cuales superaron los ingresos del verano de 2023.



Exceltur destacó especialmente la importante inversión realizada por las cadenas hoteleras en la renovación de sus productos, lo que ha tenido un impacto directo en los precios y en la mejora del empleo, generando un efecto positivo en los destinos turísticos.



CIFRAS RÉCORD DE PERNOCTACIONES Y PASAJEROS EN VERANO



Unido a los históricas cifras de turistas y gasto, las pernoctaciones en hoteles y el número de pasajeros aéreos en España también superaron su anteriores marcas este verano.



En primer lugar, en esta temporada estival se alcanzaron las 169,2 millones de estancias, un 2,5% más que las noches de 2019, que fue el mejor resultado hasta este año, según datos del INE.



De su lado, todos los valores hoteleros mejoraron con respecto a 2023, informó Exceltur en su Barómetro. Así, el ingreso medio por habitación disponible (RevPar) creció un 9,8% en comparación al verano de 2023, con 102,8 euros, mientras que la facturación media por cada habitación ocupada (ADR) aumentó hasta los 134,1 euros (+7,6%) y la ocupación fue del 76,7% (+2 pp).



Por último, la llegada de pasajeros internacionales durante el verano alcanzó una nueva cifra récord de 43 millones de visitantes por vía aérea, lo que supone un 7,3% más que el anterior mejor resultado, que fue en 2019 con 40,1 millones.



De esta cifra total, un 61,8% de pasajeros procedieron de las compañías 'low cost', con 26,3 millones, en tanto que las aerolíneas tradicionales transportaron a 16,6 millones, un 38,2% del total, tal y como se ha recogido desde Turespaña.