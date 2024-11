Vox pide a Guardiola que deje de menospreciar a sus cinco diputados

Ep.



El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández Calle, ha animado y le ha pedido "encarecidamente" a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que deje de "menospreciar" a los cinco diputados con los que cuenta la formación de ultraderecha en la Cámara regional y a los 50.000 votantes de la misma en la región.



Ello porque, según ha añadido, si continúa con dicha postura, Guardiola "se está retratando a sí misma" ya que, ha recordado, "debido a la aritmética parlamentaria en el pecado lleva la penitencia".



De este modo se ha pronunciado en el turno de Vox este viernes en el pleno de la Asamblea para fijar posición respecto a la enmienda a la totalidad que ha formulado Unidas por Extremadura a los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2025, y que Fernández Calle ha empleado para dirigirse al Gobierno regional y el futuro de las cuentas autonómicas, argumentando para ello que el grupo que propone dicha enmienda "numéricamente pinta poco".



Así, tras apuntar que los presupuestos "son una traducción en euros de las políticas que quiere llevar un gobierno durante el año siguiente, y es donde se muestran a las claras cuáles son las líneas que quiere ejecutar ese gobierno", ha afirmado que en el PGEx 2025 "tal y como está planteado ahora mismo" Vox cree que el Gobierno regional "no tiene claras las líneas políticas y sus objetivos políticos".



"Creemos que el gobierno mansea en tabla y que sólo después de picadores realmente se puede venir arriba", ha espetado; al tiempo que ha considerado que "los cambios que se han realizado hasta ahora son más de márketing que otra cosa y no profundizan en eliminar de esta tierra la epidemia que ha quedado tras 36 años de gobierno socialista".



En este sentido, ha incidido en que para Vox "las medidas que se han puesto (por parte del Gobierno regional) hasta ahora sobre la mesa son más márketing que otra cosa" y al mismo tiempo "se siguen manteniendo después de un año y medio políticas heredades del PSOE", lo que lleva a hacer entender --ha apuntado-- que "los compañeros del PP siguen teniendo un miedo ferval a lo que puedan decir" los socialistas pese a que a su juicio estos "no dan miedo ninguno".



Fernández Calle, al respecto, ha considerado --en referencia directa al PP-- que con la izquierda que hay a nivel regional y nacional "no hay que tener medias tintas porque si no te los comes, de comen"; y ha subrayado que "el camino se marcó en el extinto acuerdo de gobierno que recogía si había voluntades a hacerlo medidas ambiciosas y profundas", aunque ha afirmado que "hasta ahora no ha habido mucha voluntad por su parte" (del PP).



CAMBIOS LEGISLATIVOS "VALIENTES"



Durante su intervención, el portavoz de Vox ha defendido que a su juicio son "imprescindibles" en Extremadura "cambios legislativos y valientes" y "centrar los recursos en lo importante, reducir el gasto ineficaz ahogando la red clientelar y los chiringuitos de estos señores que siguen viviendo del presupuesto y chantajeando sin dar un palo al agua".



"A pesar de los titulares de este Gobierno (regional), de la repetición de eslóganes, no vemos nada de todo esto en estas cuentas, señorías del Gobierno, señorías del PP", ha espetado Fernández Calle, quien en todo caso ha avanzado que Vox no va a ser "cómplice de ninguna de las maneras" del socialismo que ha empobrecido a esta tierra durante 36 años". "No vamos a compadrear con ellos (los socialistas) como hacen ustedes, no les vamos a guiñar el ojo, nunca", ha reprochado al PP.



En este sentido, el portavoz de Vox ha afirmado que el Presupuesto de Extremadura para 2025 que ha presentado en la Asamblea "no garantiza nada", ya que por un lado las reformas fiscales que traen son "claramente insuficientes" y, por otro lado, y aunque ha reconocido que a su partido le "agrada" que aumenta el gasto en educación, en sanidad y que el PP "por fin se han fijado tanto en la natalidad como en la conciliación", ha incidido en que "también se podría dotar todo esto mucho mejor si a ustedes (el PP) no les diera pavor lo que puedan decir estos señores (del PSOE)".



Al respecto, ha subrayado que para Vox las políticas de izquierda "llevan a pobreza, dependencia y emigración masiva". "Nosotros tenemos clara la dirección, señores del PP, señores del Gobierno, les animamos a que se unan a nosotros en ello, en esa buena dirección", ha espetado.



Finalmente, Fernández Calle ha respondido a unas declaraciones hace unos días de la consejera de Hacienda, Elena Manzano, en las que se preguntaba si Vox podía dormir con su postura ante los PGEx 2025. "Se preguntaba el otro día que qué tal dormíamos, que si podíamos dormir... A pierna suelta, señora consejera", ha espetado.