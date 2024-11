Manzano ve en la enmienda de Unidas el "no por el no" por ser los presupuestos del PP

Ep.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha rechazado la enmienda a la totalidad de Unidas por Extremadura al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma basada en un "no por el no" por tratarse de unas cuentas elaboradas por un gobierno del PP.

Así lo ha señalado en respuesta al diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos, quien ha defendido la enmienda a la totalidad de su formación al proyecto de presupuestos, con la que "van a tener que explicar" a los extremeños "por qué paralizan el cambio en Extremadura".

Porque, ha añadido, esto es lo que supone la presentación de una enmienda, que se ha presentado "sin ni siquiera conocerlo, sin ni siquiera verlo", con la que "paralizan" que se destinen los 8.309 millones de euros que contienen "a lo importante, a los servicios sociales", ha aseverado Manzano, quien asimismo ha recriminado a la formación que lidera Irene de Miguel que abandonaran la negociación de las cuentas a las primeras de cambio.

"Ustedes qué lecciones les van a dar a los extremeños", ha abroncado Manzano a los diputados de la coalición de izquierdas, si tras esa primera reunión para abordar la "norma más importante" de la comunidad autónoma fueron "a los medios de comunicación" para anunciar que ya no se sentarían más con el gobierno regional y dijeron que no querían "trabajar" y no presentaron "ni una sola propuesta para la región".

"Es un no por el no", ha dicho, para añadir que a este gobierno no le pueden dar "lecciones de nada, en ningún ámbito y menos aquí, que no construyen, que han venido solamente para destruir".

Porque, ha añadido, lo único que lee en su enmienda a la totalidad, ha dicho, es "destrucción", si bien les ha animado a presentar medidas "positivas y buenas" para la vida de los extremeños que "por supuesto que se verán recogidas" en los presupuestos.

Así, ha señalado que comparte de la enmienda la preocupación por el declive demográfico, que es "el principal reto" al que se enfrenta la comunidad.

"Esto no es un reto, es una emergencia", ha señalado la consejera, para añadir que Extremadura se encuentra en "una verdadera situación de emergencia demográfica y la lucha contra esa pérdida poblacional tiene que ser transversal".