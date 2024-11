Manzano: PGEx 2025 garantiza justicia tributaria para acabar con anterior infierno fiscal

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido que el Presupuesto para Extremadura para 2025 garantiza justicia tributaria a los extremeños, todo lo contrario de lo que ocurría cuando gobernaba el PSOE.

Así lo ha explicado, en el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, recalcando que la "alternativa del PSOE" a estos presupuestos se han basado en 7 medidas fiscales y 4 propuestas en materia de gastos cuestionables.

Según Manzano, una de ellas se centraba en una rebaja fiscal "no estudiada, no meditada y sin preparación" aunque "suponga regalar 9 millones de euros a los contribuyentes que ganan más de 60.000 euros".

Mientras, ha matizado que otra de las medidas socialistas ha sido una "nueva ayuda que no han sabido articular pero que estoy convencida de que me va a dar votos", en relación a que las familias no destinen más del 30 % de su renta a los pagos de la hipoteca, la luz, el agua y la calefacción.

Tras hacer alusión a la disminución de ingresos debido a la liquidación del 2023 por la que el Gobierno Regional ha pedido explicaciones al Ministerio de Hacienda, Manzano ha puesto de manifiesto que en 2019, cuando gobernaba el PSOE, los ingresos por impuestos directos e indirectos cayeron más de 16 millones de euros y ha indicado que el Ejecutivo socialista incorporó 300 millones de euros más y los llamaron 'Recursos adicionales del sistema de financiación autonómica', "y nunca se recibió ese importe".

A este respecto, la consejera ha preguntado al Grupo Parlamentario Socialista cuál es su política fiscal y ha recordado lo que acaba de aprobar el presidente Pedro Sánchez respecto al impuesto a la banca.

Según Manzano, "pretenden recaudar de los bancos por este impuesto en este ejercicio 1.720 millones de euros que van a repartir en atención al PIB de cada región, beneficiando a las más ricas".

Además, ha cuestionado que "ni un paso atrás, claro que no, ni un paso atrás en la vuelta al infierno fiscal, ni un paso atrás", reprochando a los socialistas que con su enmienda a la totalidad han "perdido la oportunidad de aportar" y de que sus votantes se sientan "orgullosos" pero, "han elegido sus guerras internas, sus luchas de poder, lo anteponen a mejorar la vida" de los extremeños.

Para Manzano, los presupuestos van de "atender los servicios públicos de calidad y ponerse del lado de los extremeños". "Están deseando que nada cambie aquí, que sigamos siendo los olvidados, pero gobernamos nosotros y presentamos los mejores presupuestos de la región".

De esta forma, la consejera ha resaltado que su gobierno ha tratado de "solucionar los problemas" generados anteriormente por ejecutivos socialistas y ha indicado "ustedes pierden con su moción vacía de contenido, con su odio, sus mentiras y sus insultos".

Finalmente, los grupos parlamentarios del PP y Vox han rechazado este viernes las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE y Unidas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2025, con lo que las cuentas proseguirán su tramitación parlamentaria.