Extremadura duplica esfuerzos en atención cercana a víctimas de violencia sexual

Entrevista con la Secretaria General de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, con motivo de la creación de los Centros de Crisis de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Según ha informado la Junta de Extremadura, antes de finales de año estarán abiertos en Extremadura los Centros de Atención Integral 24 H. de Atención a Víctimas de Violencia Sexual ¿qué servicios van a ofrecer?

A.S.-El objetivo de estos centros es ofrecer atención psicológica, jurídica y social a mujeres y niñas, a partir de los 12 años, que hayan sufrido una agresión sexual, ya sea reciente o en el pasado.

No sólo se les atenderá a ellas, sino también a cualquier familiar o persona de su entorno que lo requiera, porque muchas de estas personas se convertirán en agentes clave para la recuperación de las víctimas. Los centros estarán abiertos las 24 horas, los 365 días del año.

¿Las mujeres agredidas o personas allegadas tendrán que acudir presencialmente al centro?

A.S.-La asistencia se prestará de manera presencial, telefónica y telemática, la usuaria puede elegir el modo en el que quiere recibir la atención, pero lo que sí le puedo asegurar es que los centros ofrecerán a las víctimas un ambiente muy amable y acogedor, donde se sentirán protegidas y en los que su intimidad y la confidencialidad están garantizadas.

¿Dónde estarán ubicados los centros?

A.S.-Estarán en Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. Como sabe, estos centros están financiados por los Fondos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE, que exigía la creación de un centro por provincia. En Extremadura hemos ido más allá y hemos decidido crear 4 para poder dar cobertura al extenso territorio con el que cuenta nuestra región. Nuestro propósito es el de estar lo más cerca posible de las víctimas, que no tengan que hacer grandes desplazamientos.

Para la distribución de la población hemos tomado como base las áreas de salud, por lo que Badajoz atenderá a las mujeres de su área junto con la de Zafra-Llerena; el de Mérida, atenderá la suya con la de Don Benito-Villanueva de la Serena; Cáceres, abarcará además el área de Coria, y el de Plasencia, atenderá su área con la de Navalmoral de la Mata.

Ara Sánchez, Se abren un total de 4 centros en Extremadura

¿Con qué recursos nacen estos centros?

A.S.-Los centros, en su conjunto, van a contar con un equipo de 20 profesionales de los campos de la psicología sanitaria, el derecho y el trabajo social que, antes de incorporarse, recibirán formación en materia de violencia sexual para poder ofrecer la mejor atención posible a las víctimas y ayudarles en su recuperación.

Además, los centros contarán con despachos, un completo equipamiento informático; un mobiliario elegido con mimo para que las estancias resulten un lugar confortable para las víctimas, y también dispondrán de un recurso habitacional, baño y cocina, para poder dar acogida de emergencia si la víctima lo necesita. Puede darse el caso de que una mujer sufra una agresión, y se encuentre lejos de su lugar de residencia. En el centro podrá estar hasta que pueda irse a su casa o ser derivada a otro recurso de acogida. Allí, encontrará la atención y el acompañamiento que necesita en esos primeros momentos tan difíciles.

¿Cómo se van a coordinar estos centros con el resto de profesionales que intervienen cuando se produce una agresión sexual?

A.S.-Para una buena coordinación con el resto de instituciones implicadas en la atención a las víctimas de violencia sexual se ha elaborado un Protocolo de Coordinación Interinstitucional de Actuación de estos centros. De acuerdo con este protocolo, el personal de los centros estará perfectamente coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las autoridades judiciales, sanitarias…Existe un engranaje completo para que las víctimas tengan toda la atención necesaria.

¿Qué tiene hacer una mujer si ha sufrido una agresión sexual?

A.S.-Si la agresión ha sido inmediata, obviamente, debe llamar al 112 para que desde el centro de emergencia se activen los dispositivos policiales y sanitarios que pueda requerir la mujer que ha sufrido la agresión. Asimismo, se pondrá en conocimiento de las autoridades judiciales y a la víctima se le ofrecerá la posibilidad de ser atendida por el centro de crisis más cercano, si es su deseo.

Si la agresión no ha sido reciente, la víctima o sus familiares pueden ponerse en contacto con el centro a través del whatsapp 639 260 016, en el teléfono 900 200 206, o en el mail centrosdecrisis@juntaex.es, la respuesta será inmediata.

Los centros también cuentan con una página web, donde las mujeres víctimas pueden encontrar la información necesaria para contactar con ellos, así como un chat donde recibirá asesoramiento inicial.

Atención desde el 112, número de teléfono específico y también desde whatsapp

En tanto se abren los centros de crisis, las víctimas que lo necesiten pueden llamar al 112, si es una urgencia, y si no lo es, puede ponerse en contacto con cualquiera de los puntos de la red de recursos de atención a las víctimas de violencia de género de la Junta de Extremadura, como son las 36 oficinas de igualdad, los 22 puntos de atención psicológica, las dos casas de la mujer de Cáceres y Badajoz, y el Instituto de la Mujer de Extremadura.

¿Qué significarán estos centros para Extremadura?

A.S.-Serán un recurso muy importante para la recuperación integral de las mujeres y niñas que hayan sufrido una agresión sexual, y supondrán también una herramienta de gran interés para la formación en prevención de este tipo de violencia entre la población, tanto para profesionales como para la sociedad, en general.

Nuestro compromiso es seguir ampliando la red de atención a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, que sientan que no están solas.