Unidas por Extremadura reprocha al PP que sólo haya querido pactar PGEx con Vox

El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macias, ha señalado a PP y Vox como los responsables de la “inestabilidad” que vive la región, afirmando que no se sabe "si habrá presupuestos o no es porque no han querido llegar a acuerdos”.

Según Macías, “no han querido negociar con el PSOE, que era el grupo más proclive a apoyar sus políticas”, añadiendo que ninguna de las comunidades en las que Vox se convirtió en llave de gobierno en las pasadas elecciones “tiene presupuestos”.

Para el diputado, “ésto responde a una estrategia de partido”, lamentando que evidencia la escasa autonomía que tiene el partido de extrema derecha, que depende completamente de su dirección de Madrid.

Además, ha avanzado que Unidas por Extremadura votará a favor de la enmienda a la totalidad presentada por los socialistas porque “coincidimos en mucho de los análisis” pero "discrepamos en algunas, como en la idea de hacer el regadío de Tierra de Barros, contra viento y marea, contra sequía y cambio climático”.

Pese a ello, el diputado cree que el planteamiento que hace el Partido Popular en el proyecto presupuestario, y que comparte el PSOE en su enmienda, “se basas en una política fiscal injusta y en que el mercado se regule solo”, recalcando que “ésto no funciona, ni siquiera ha funcionado en EEUU, que tiene ahora mismo un porcentaje de deuda muy superior a la que tenemos en Europa”.

Macías ha criticado que esas políticas fiscales se basen en privilegiar a una clase privilegiada, “que ni siquiera tienen aquí”. “No pueden competir con las ventajas fiscales que tienen en Madrid, por eso, los grandes propietarios de fincas de la región están muy bien en Madrid, cotizando allí”.

El diputado ha lamentado que el presupuesto para 2025 reproduzca la misma visión clasista que ya se introdujo en el de 2024 y advierte que muchas medidas que están recogidas en esos presupuestos “atentan directamente contra el mundo rural”.

Para Macias, “con la eliminación de los comedores escolares o los despidos de las técnicos de Educación Infantil están dejando indefenso a las personas que viven en los pueblos, no a quien viven en Badajoz y tiene al lado una guardería privada”.