Producción de Pimentón de la Vera cae "drásticamente" y se limita a 2.500 toneladas

Así lo ha explicado el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Pimentón de la Vera, Juan Hernández Roldán, indicando que, aunque inicialmente se esperaba una campaña "bastante mejor", finalmente el resultado ha sido "todavía peor" que el del año pasado, considerado ya "históricamente" como el de la cosecha más baja desde que se tienen registros pues, "en un año normal se suelen cultivar 1.200 o 1.300 hectáreas, y solemos obtener entre 3,5 y 4 millones de kilos como mínimo".



En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente de la DOP Pimentón de la Vera, ha atribuido esta drástica reducción "fundamentalmente" a factores climáticos entre los que ha destacado las inundaciones registradas en junio, que provocaron enfermedades como bacteriosis y virosis, agravadas con unas temperaturas "mucho más bajas de lo normal" en julio.



"Esto ha provocado que el primer cuajado de frutos en la planta, que es en la parte inferior, haya sido muy deficiente, y esa merma se acumuló a la causada por las enfermedades", ha explicado, a lo que ha añadido que las lluvias de octubre, también propiciaron que "el fruto se pudra y se pierda".



"El resultado final es que la cosecha de 2024 es todavía peor e inferior en cantidad respecto al año pasado", ha reiterado.



PRECIO Y DISPONIBILIDAD



Así, Hernández ha señalado que la escasez de producción derivará en un aumento del precio, aunque ha considerado que este incremento "no será un daño que se pueda notar en el bolsillo", al tratarse de una especia que se consume en "cantidades moderadas". Además, ha dicho que confía en que "al consumidor no le importe pagar un poquito más para apoyar al sector".



En este punto, Hernández ha reconocido que la escasez que podría notarse principalmente en la industria de elaboración de embutidos, el principal destino del Pimentón de la Vera DOP, "más que en el consumo doméstico".



"El consumidor final quizá no lo perciba, pero los elaboradores de embutidos podrían notar algo más la escasez, aunque es posible que no se llegue a esos extremos, pero la cosecha es muy reducida y escasa", ha concluido el presidente del Consejo Regulador DOP Pimentón de la Vera.