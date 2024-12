'Emilia Pérez' gana Premio del Público a Mejor Película en Festival de Cine Inédito Mérida

A pocos días de su estreno comercial en los cines españoles el próximo 5 de diciembre, la película 'Emilia Pérez' ha sido la triunfadora en la XIX Edición del Festival de Cine Inédito de Mérida al alzarse con el Premio del Público a la Mejor Película de la Sección oficial a competición.



Dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por Karla Sofía Gascón, la producción audiovisual ha obtenido una nota de 8,91 sobre 10, lo que supone la valoración más alta de las 19 ediciones del FCIMerida, por encima del 8,90 de Irina Palm en el 2007.



Además, la película de Audiard, que ya obtuvo el Premio del Jurado y el premio conjunto a Mejor Actriz para todo su reparto en Cannes 2024, y es la principal favorita para ganar el Oscar a la Mejor Película Internacional representando a Francia, ha sido la más vista del XIX FCIMerida, ya que 327 espectadores pudieron disfrutarla en sus dos pases en Mérida.



Por su parte, el Jurado joven ha elegido 'A Different Man', de Aaron Schimberg, una película estadounidense protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve, Premio a la Juventud de esta XIX Edición.



Según el Jurado Joven del certamen, esta producción "invita a explorar la complejidad del ser humano desde una perspectiva única, en donde no solo destaca por su calidad narrativa y visual, sino por su gran trabajo en la caracterización de los personajes, dejando una huella imborrable en todos".



No obstante, 'Emilia Pérez' también ha contado con el apoyo del Jurado Joven, quien le ha concedido su Mención Especial, añadiendo que "hoy, no sólo honramos las películas que han dejado huella en este festival, sino también a todo el equipo que hay detrás que han trabajado con dedicación para convertir una visión en realidad".



Tras Emilia Pérez, el público de Mérida ha elegido 'Memorias de un Caracol' (8,81/10), una película de animación para adultos del australiano Adam Elliot, y 'La Guitarra Flamenca' de Yerai Cortés (8,41/10) como las películas mejor valoradas de este año.



La valoración media de las ocho películas a concurso de esta XIX edición ha sido de un 7,89/10, superior a la valoración media del año pasado (7,81), lo que indica la recepción muy positiva que han tenido las películas presentadas en el FCIMerida por parte del público emeritense.