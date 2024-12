Pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros de Extremadura superan las 98.400 en octubre

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) se situó en octubre en 98.453, un 17,49% más que en 2023 (a nivel nacional un 0,51% menos).

A su vez, en el décimo mes del año, se alojaron en estos emplazamientos un total de 49.458 viajeros, un 25,20% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 0,32% menos), según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 10,64% y en pernoctaciones, desciende un 2,36% en este mes. La estancia media se sitúa en 1,94 días, un 11,82% menos en tasa interanual.

Mientras, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura sube respecto al mismo mes de 2023 un 11,67% y las pernoctaciones descienden un 1,90%. La estancia media alcanza 1,95 días, un 12,16% menos que en septiembre de 2023.

Igualmente, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 46,60% y las pernoctaciones un 49,17%. La estancia media sube un 1,48% en este mes.

Por último, se alojaron en albergues 779 personas y se produjeron 1.037 pernoctaciones. La estancia media se sitúa en 1,33 días, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10 millones el pasado mes de octubre, lo que supone un descenso del 0,5% respecto al mismo mes del año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hechos públicos este lunes.



Las pernoctaciones en apartamentos aumentaron un 0,2%, mientras que las de campings descendieron un 1,9%, las de turismo rural un 0,7% y las de albergues un 0,4%.



Las pernoctaciones de residentes se redujeron un 13,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 6,4%. Según los datos del instituto estadístico la estancia media se situó en 4 pernoctaciones por viajero de media.



Durante los 10 primeros meses de 2024, las pernoctaciones aumentaron un 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior.



La encuesta en ocupación en alojamientos turístico extrahoteleros españoles también da a conocer los precios en este tipo de establecimientos en octubre. Los apartamentos subieron un 6,5% los precios, los campings un 5,1% y las casas de turismo rural un 4,6%.



CRECEN LA ESTANCIA EN APARTAMENTOS AUNQUE BAJAN LOS DÍAS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos españoles aumentaron un 0,2% en octubre. Las de residentes descendieron un 10,8%, mientras que las de no residentes crecieron un 3,5%.



Los datos del instituto estadístico muestran como la estancia media en apartamentos bajó un 2,6%, hasta un total de cinco pernoctaciones por viajero.



En octubre se ocuparon el 36,6% de las plazas ofertadas, un 5,9% más que en el mismo mes de 2023. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 40,6%, un 4,2% más.



El 79,1% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes, siendo Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 33,5% del total.



Por regiones Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,2 millones de pernoctaciones y un aumento del 4,2% respecto a octubre de 2023. Por su parte la Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación, con el 82,4% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la isla de Tenerife fue el destino preferido, con más de 761.000 pernoctaciones. Costa de Barcelona presentó el mayor grado de ocupación por apartamentos, del 88%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona, y Tías.



CRECEN UN 14% LOS CAMPINGS ENTRE EXTRANJEROS



Las pernoctaciones en campings descendieron un 1,9% en octubre respecto al mismo mes de 2023. Las de residentes bajaron un 20,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 14,0%.



Durante octubre se ocuparon el 41,4% de las parcelas ofertadas, un 0,4% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 44%, con un descenso del 3,4%. El 62,3% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes, siendo Alemania fue el principal mercado emisor, con el 33% del total.



La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 880.000 pernoctaciones, y un incremento del 2,3% en tasa anual. También alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 67,2% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 465.000 pernoctaciones. También presentó el mayor grado de ocupación, con un 85,7%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mont-Roig del Camp y Saint Pere Pescador.



CAE EL TURISMO RURAL.



Finalmente las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural descendieron un 0,7% respecto al mismo mes de 2023. Las de residentes bajaron un 8,1%, mientras que las de no residentes aumentaron un 15,0%.



Se ocuparon el 18,2% de las plazas, un 1,8% menos que en octubre de 2023. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 35,4%, con un descenso anual del 2,5%.



Las Islas Baleares fueron el destino preferido, con más de 177 mil pernoctaciones, un 16,1% más que en octubre de 2023. También alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 52,2%, según datos del INE.



Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 140.000 pernoctaciones. También alcanzó la mayor ocupación, con el 52,6% de las plazas ofertadas.