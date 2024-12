Manzano pide a Vox que "centre el debate" en el contenido del proyecto de PGEx para 2025

Ep.



La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha pedido a Vox que "centre el debate" en el contenido del proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2025, y que realicen propuestas "en el ámbito presupuestario".



Elena Manzano se ha pronunciado de esta forma, en una entrevista en el programa 'Primera Hora' de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, después de que el pasado viernes se rechazaran, con el voto en contra de Vox y el PP, las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura al proyecto de Presupuestos de Extremadura.



En su intervención, la titular extremeña de Hacienda ha considerado que las enmiendas a la totalidad que presentaron PSOE y Unidas por Extremadura estaban "estaban completamente injustificadas", ya que a su juicio "mostraban no conocer los presupuestos", y además, "no planteaban ninguna alternativa a lo que nosotros creemos que es lo mejor para Extremadura y para los extremeños", ha dicho.



"Confiábamos en que iban a salir (las cuentas adelante en su tramitación) y si no hubieran salido, pues nos hubiéramos puesto a trabajar, por supuesto, en una alternativa", ha señalado la consejera de Hacienda, quien ha admitido que "el escenario de prórroga estaba ahí presente", aunque desde el Ejecutivo regional hubieran seguido "trabajando con la misma ilusión y con las mismas ganas", ha dicho.



Y es que, según ha dicho, el Gobierno regional "lo que ha hecho desde el primer momento ha sido corregir problemas que había dejado el Gobierno anterior" y crear su "propio proyecto de región", tal y como está plasmado en las cuentas para el próximo año, que ha confiado en que "pueda entrar en vigor cuanto antes y llevemos a cabo todas las políticas".



CONDICIONES DE VOX



Respecto al hecho de que Vox vincule la aprobación de estos presupuestos a cuestiones como que no haya acuerdo con el Gobierno sobre el reparto de migrantes o a la aprobación de la ley de Concordia, Elena Manzano ha lamentado que "no se hable de lo que tenemos que hablar" en los presupuestos, que son "la ley más importante para las familias, para garantizar los servicios públicos fundamentales o para apoyar el tejido empresarial de la región", ha recordado



"Tenemos que hablar de los 8.309 millones de euros que se van a poner a disposición de todas esas políticas", con el objetivo de "seguir cambiando, impulsando y transformando nuestra región y para generar oportunidades aquí", tras lo que ha lamentado que "ninguna de las cuestiones" que ha planteado Vox en esas dos premisas "están vinculadas a los presupuestos".



En ese sentido, la consejera de Hacienda ha entendido que las condiciones de Vox "son medidas que para algunos partidos pueden ser necesarias", pero ha destacado la necesidad de que "centren el debate en lo que estamos trabajando" que es "la ley más importante para ejecutar todas esas políticas públicas", ha dicho.



Por este motivo, Manzano ha reclamado "responsabilidad y altura de miras, y sobre todo que tomen conciencia de que cada una de las decisiones que tomamos al final repercute en los extremeños", por lo que es necesario "trabajar con seriedad y con rigor", ha dicho.



En ese sentido, "si lo que ahora toca es analizar las cuentas, es analizar los ingresos, que hagan propuestas en materia tributaria, perfecto, es el momento de hacerlo, que hagan propuestas en el ámbito de la Consejería de Salud, gestión forestal, agricultura, o cualquier ámbito presupuestario", tras lo que ha pedido que "se ciñan a lo importante de esta ley", ha resaltado.



Así, la titular extremeña de Hacienda ha reiterado su petición de tener "seriedad, trabajo y rigor y analizar en concreto este presupuesto y mejorarlo, ojalá que sea así", ha confiado.



ENMIENDAS PARCIALES



Respecto al debate de enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación se abre este miércoles, 4 de diciembre, la consejera de Hacienda ha reafirmado que el Ejecutivo regional examina "todas y cada una de las enmiendas", por lo que ha trasladado a los grupos que "no tengan duda" de que cuando una enmienda "sea positiva para nuestra región, nosotros después de analizarla, luego veremos si es buena y la incorporaremos o no a los presupuestos", ha dicho.



Así, ha confiado en que "ojalá que haya muchas" propuestas, ya que el objetivo es "enriquecer el debate y que la oposición ejerza como tal y construya Extremadura, y no se dedique a lo contrario, a incendiar y acabar con todo", ha lamentado Elena Manzano, quien ha criticado que la posición, "contra cualquier medida que adoptamos, se posiciona en contra".



"Ojalá que presenten muchísimas enmiendas y que esas enmiendas mejoren el texto y mejoren la vida de los extremeños", para lo cual es necesario que los grupos "hagan una oposición constructiva", tras lo que ha explicado que el pasado año no aprobaron ninguna enmienda de la oposición porque "ninguna de ellas tenía cabida en aquel presupuesto, ojalá que ahora no sea así", ha insistido.



En ese sentido, Manzano ha señalado que tienen "puntos en común" con los grupos, por lo que ha pedido que presenten "partidas presupuestarias concretas que mejorar" en ámbitos como el de la vivienda, según ha señalado, en el que se ha mostrado segura de pueden "llegar a acuerdos", ha dicho.



DECRETO LEY DE MEDIDAS DE VIVIENDA



Por otra parte, y respecto a la derogación del decreto ley de medidas fiscales para impulsar el acceso a la vivienda, que no contó con el apoyo de los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Extremadura, la consejera de Hacienda ha preguntado al PSOE, Unidas por Extremadura y Vox "qué parte del decreto ley no comparten", ya que "en ningún momento dijeron absolutamente nada, ni se posicionaron acerca de las medidas".



Con este rechazo al decreto ley, Manzano ha responsabilizado a los tres grupos de la posición de haber "vuelto al infierno fiscal en el que vivíamos con el anterior Gobierno", tras lo que ha avanzado que a través de enmiendas parciales del Grupo Popular se van "a recuperar los tipos" que se establecía y también las deducciones en el IRPF.



Así, ha instado a los grupos que si "quieren mejorar lo que realmente creen en las políticas de vivienda, que presenten propuestas, es el momento de hacerlo en materia tributaria", ha dicho.



DEUDA DEL 2% DE 2020



Respecto al pago de la deuda del 2 por ciento de incremento salarial a los empleados públicos pendiente de 2020, la consejera de Hacienda ha recordado que el actual Gobierno asumió el "pago de una deuda que no era propia, que es que el señor Vara no pagó el 2% del 2020 y Extremadura fue la única comunidad autónoma en la que no se pagó".



Manzano ha querido reiterar que el Gobierno del PP "lo que hace es reconocer una deuda del anterior Gobierno", que supone 26 millones de euros, cuando el Ejecutivo tiene "muchas más cosas que pagar en otros ámbitos", tras lo que ha recordado que en el ámbito del salario de los empleados públicos, ha "pagado todas y cada una de las subidas del año 2024, del año 2023 y ahora vamos a pagar el 0,5% y medio en 2025".



Por eso, la consejera ha trasladado a los sindicatos que la Junta no puede "hacer frente al pago de una vez", y propone "establecer un calendario de cinco anualidades, la primera en 2025", tras lo que ha instado a "ver qué plantean los sindicatos con esa responsabilidad de que son recursos públicos y son recursos limitados", con el objetivo de "llegar a un acuerdo" en la Mesa de Negociación de este miércoles.



Finalmente, y en cuanto al proceso de estabilización, Manzano ha destacado que la Junta de Extremadura está "trabajando muchísimo" en esta materia, por lo que "sí dará tiempo" a cerrarlo antes de que finalice este año.