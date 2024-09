En Olivenza, segundo espacio del Centro de Innovación de la Diputación de Badajoz

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha visitado el segundo espacio que conforma Centro de Innovación Territorial (CITLabs) de la provincia de Badajoz.

Una red compuesta por centros en Villanueva de la Serena, que se inauguró en julio, y recientemente inaugurado de Olivenza y el de Jerez de los Caballeros, que abrirá en cuanto se incorpore el personal que falta.



El FabLab de Olivenza se encuentra en un edificio de uso compartido, el Convento de San Juan de Dios, que es un edificio histórico enclavado junto a la muralla de Olivenza.



El personal previsto para la Red de CITLabs es de dos personas por centro, más dos personas en servicios centrales de coordinación y refuerzo del proyecto.



El de Olivenza ya tiene a los dos profesionales incorporados, por lo que presenta un grado de actividad superior, que le ha permitido hacer los contactos con el empresariado y la sociedad civil local, y ofertar también cursos de formación.



INDUSTRIA 4.0



Con estos FabLab, se promueve la accesibilidad a las nuevas tecnologías para crear y transferir valor social, medioambiental y empresarial a la sociedad rural extremeña a través de la innovación y los procesos tecnológicos englobados en la industria 4.0,.



Además, se trata de un espacio de producción de objetos físicos, a escala personal o local, que cuenta con diversas tecnologías y máquinas controladas por ordenador (fabricación digital).



Los usuarios pueden diseñar desde unos pendientes, hacer un bordado diseñado en un ordenador o hacer la pieza de un pequeño electrodoméstico que se haya estropeado y que ya no se fabrique. Estos tres espacios de la provincia se integran en la red nacional de Centros de Innovación Territorial.



A esos efectos, se ha suscrito un convenio con la Secretaría general de Reto Demográfico del Gobierno de España, que aporta cofinanciación.



En la puesta en marcha del Centro de Innovación Territorial, la Diputación de Badajoz ha invertido cerca de 2 millones de euros.



El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que ha estado acompañado, entre otros, por el alcalde de Olivenza, Manuel González, ha valorado que este espacio se encuentre cerca de la capital pacense y, por tanto, de la universidad, recalcando que "este centro va a servir de complemento para impulsar el talento de nuestros jóvenes universitarios".



Además, como ha precisado, "no solo servirá para expertos, sino para inquietos", recalcando el hecho de que se trabaje en red con el conjunto del país, "ya que es una forma de aprender de los demás y una oportunidad de hacer lo que con su talento son capaces de crear".



Por su parte, el alcalde de Olivenza, Manuel González, ha destacado que este nuevo centro "es un lugar no solo para crear objetos, sino para crear ideas y crear conocimiento".



Según González, aporta "una nueva forma de pensar y de crear, entre lo artesano y lo moderno", se trata de "una ventana al futuro, para potenciar al ser humano" y, es importante "el qué sepamos transmitir a la ciudadanía el potencial de estos centros".