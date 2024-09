El PP defiende su apuesta y la de la Junta por la transformación digital en Extremadura

Ep.

La diputada del PP en la Asamblea Pilar Gómez de Tejada ha defendido la apuesta de su partido y del Ejecutivo autonómico actual por la transformación digital de Extremadura.

Mientras, el diputado del PSOE Julio Rodríguez González ha pedido que la Junta aplique la concertación social en esta temática.

De su lado, el diputado de Vox Javier Bravo Arrobas ha criticado que los gobiernos del PSOE en la región han mantenido a la comunidad "sumida en las cavernas" también en materia digital.

A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha defendido que la región "necesita mucha planificación" en el sector digital.

Así lo han defendido los diferentes representantes de los grupos parlamentarios en sus respectivas intervenciones tras la comparecencia de este jueves en el pleno de la Asamblea del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, para informar sobre la estrategia regional en materia de transformación digital.

PP

Así, Pilar Gómez de Tejada (PP) ha defendido la apuesta por la transformación digital que está realizando su formación y el Gobierno de la Junta de Extremadura, y ha pedido al PSOE que "arrime el hombro" en esta materia y que, al mismo tiempo, deje trabajar al Ejecutivo autonómico.

En este punto, tras afirmar que en el año de gobierno del PP en la comunidad "se han hecho muchas más cosas" que en los últimos ocho años de gobiernos socialistas en la región en materia de transformación digital, ha señalado que los socialistas "no creen" en esta temática, tal y como según ha indicado se ha demostrado durante los gobiernos de éstos en la comunidad.

"El PSOE no ha hecho nada por la transformación digital porque no cree en ella. Aparte de en el papel no han hecho nunca nada", ha recalcado.

Al mismo tiempo, Gómez de Tejada ha invitado al PSOE a "arrimar el hombro" y sumarse a la estrategia con la que la Junta pretende conseguir que Extremadura se sitúe "a la vanguardia y a la cabeza" en materia de transformación digital.

En este punto, ha destacado las medidas que está implementando la Junta, entre ellas las ayudas para que 'nómadas digitales' se implanten en Extremadura.

PSOE

Por su parte, Julio Rodríguez González (PSOE) ha pedido al consejero de Economía que recupere la concertación social con el sector para afrontar el futuro de la digitalización de Extremadura.

"No ahonde en la Extremadura de las dos velocidades, no haga extremeños de primera y de segunda. Le pedimos que aterrice en Extremadura, recupere la concertación social con el sector y no elimine de facto la inteligencia artificial para que las pymes sean competitivas", ha espetado.

Al mismo tiempo, el socialista ha pedido a la Junta que acuerde con las instituciones públicas el futuro de la digitalización de la comunidad, toda vez que "con la unión de todos y todas siempre gana Extremadura".

Lo ha planteado Rodríguez González después de reprochar al Ejecutivo extremeño que la Estrategia de Transformación Digital "no" ha contado con la aportación de ningún sector social implicado en la materia. "Una película no puede ser buena sin los actores principales, que son las pymes y empresas extremeñas", ha subrayado.

"Baje al barro, tienda la mano y reúnase con el tejido productivo", ha pedido al consejero.

VOX

A su vez, Javier Bravo Arrobas (Vox) ha criticado que los gobiernos del PSOE en la región han mantenido a la comunidad "sumida en las cavernas" también en materia digital.

Al mismo tiempo, ha considerado que el actual Ejecutivo autonómico también va "tarde" y "a trompicones" en la aplicación de medidas en esta temática incluidas en la Estrategia de Transformación Digital.

"Debemos avanzar pero manteniendo y protegiendo a lo nuestro, no poniendo piedras en el camino", ha defendido en todo caso Bravo Arrobas, quien ha advertido de que en el campo "no se tiene tiempo" para determinadas tareas digitales.

UNIDAS POR EXTREMADURA

De su lado, Joaquín Macías (Unidas por Extremadura) ha defendido que la región "necesita mucha planificación" en el sector digital; y ha considerado "importante" desarrollar el "mucho talento" existente en la región "capaz de desarrollar programas informáticos".

En esta línea, ha reclamado "apoyo" de la Administración regional para "no convertir a la región tanto en el paraíso del talento de fuera, como aprovechar el talento que hay en Extremadura", a través de la Universidad y de todo el sistema educativo.

Macías, al respecto, ha advertido de que "gran" parte del desarrollo económico de la región pasa por la capacidad de adaptación de las empresas a las nuevas potencialidades digitales.

Ya para cerrar el debate, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha afirmado que la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura ha sido elaborada con la participación de la sociedad.

Finalmente, Santamaría ha tachado de "éxito" el I Congreso Potencial Digital celebrado la pasada semana en Cáceres. "Algo está pasando en Extremadura, y lo dicen las grandes empresas patrocinadoras del I Congreso Potencial Digital. Estas empresas quieren acompañar a la región en el gran reto de la transformación digital, que va a ser el tractor de nuestra economía y del futuro", ha dicho.