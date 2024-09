García Bernal: Guardiola "miente" respecto a financiación de regadíos en Tierra de Barros

Ep.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha asegurado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "miente" respecto a la financiación de los regadíos en Tierra de Barros, ya que el proyecto no se puede acometer con fases como pretende el Ejecutivo regional con el anuncio de destinar 20 millones a iniciar la obra, y tampoco el Gobierno de España puede poder fondos porque habría que empezar toda la tramitación de nuevo a nivel central, lo que retrasaría la ejecución.

García Bernal, que fue consejera en el anterior gobierno extremeño, ha aseverado que el proyecto no se puede hacer por fases por lo que para licitarlo "hay que tener 200 millones encima de la mesa", por lo que cree que Guardiola ha hecho el anuncio para "conseguir los votos del grupo parlamentario Vox" en sus presupuestos.

"Pero al grupo parlamentario Vox, María Guardiola y el Partido Popular le han mentido dos veces, una cuando estaba dentro del gobierno y otra cuando estaba dentro de la oposición", ha enfatizado la secretaria de Estado, que ha insistido en que el proyecto se quedó para licitar pero el PP ha parado las expropiaciones porque han quitado a Traxatec, que era quien estaba haciendo las expropiaciones, y han eliminado los presupuestos financieros de los fondos europeos.

"Cuando es un regadío con declaración de impacto ambiental autonómica el órgano competente para ejecutar es el gobierno autonómico, el Gobierno de España no puede entrar porque si no tendría que volverse a iniciar desde cero toda la declaración de impacto ambiental. Eso es la ley, esa es la realidad, por eso, muy alto y muy claro, María Guardiola miente", ha subrayado la secretaria de Estado que concluye que "no es posible" contar con fondos estatales.

García Bernal ha hecho estas declaraciones antes de participar en Cáceres en la clausura del IV Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal que reúne a 450 agricultores de España y Portugal en una cita organizada por la Confederación de Agricultores Portugueses (CAP) y Asaja.