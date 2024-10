PSOE Badajoz pide a Ayuntamiento y Junta que firmen para "acortar plazos" contra nenúfar

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al gobierno local y a la Junta que firmen el convenio que "acortará plazos" contra el nenúfar que afecta al Guadiana a su paso por la ciudad, ante lo que ha pedido a estas dos administraciones y a la central "que limpien el río, solo eso es lo importante".

Para Cabezas, la asociación Salvemos el Guadiana, que ha convocado una manifestación para el día 19 para pedir soluciones contra el nenúfar, "lo ha removido todo con su convocatoria", que ve "un éxito de la sociedad civil de Badajoz, tan denostada desde este ayuntamiento".

Al mismo tiempo, ha considerado que el nenúfar ha tenido "un problema de comunicación entre administraciones y ciudadanía", al que añade "confusión, electoralismo y partidismo", recalcando que ese "problema de comunicación" ha beneficiado al alcalde y a los anteriores, y que el camalote y el nenúfar "han sido utilizados constantemente para arremeter contra el PSOE".

En relación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Cabezas ha trasladado que el convenio no le llegó hasta la pasada semana y que nadie le habló de su existencia, y ha sostenido que desde el organismo de cuenca han trabajado para erradicar el nenúfar y que "incluso" lo ha hecho "sin escatimar recursos", pero que la gente "no ve resultados y, si no se dan, tienen que pasar cosas, como asumir responsabilidades".

Mientras y sobre el anuncio de la Confederación de que no actuará contra el nenúfar si la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz no cooperan, ha pedido "prudencia" en las declaraciones y que, si la declaración de impacto ambiental para dragar el río llega antes de fin de año, se licite, aunque las otras administraciones no cooperen.

"Nunca apoyaré lo que pueda dañar a Badajoz, aunque otros busquen cualquier justificación para dañar a Badajoz sacando beneficio político", ha reafirmado el portavoz socialista, en una nota de prensa en la que ha pedido a la Junta y al Ayuntamiento que firmen el convenio "y se repartan el trabajo", y ha remarcado que la Confederación "debe ser la que más peso soporte", pero las otras dos administraciones "deben definir hasta dónde van a ayudar".

Asimismo, ha confiado que "al final" y "por el bien de todos" lleguen los fondos Feder, dado que está "convencido" de que ni la Junta ni el Ayuntamiento van a poner "un céntimo", al tiempo que ha propuesto que Salvemos el Guadiana esté presente en la comisión de seguimiento que contempla el convenio.

JUNTA Y AYUNTAMIENTO

En relación a la Junta de Extremadura, Ricardo Cabezas se ha referido a que "ahora" digan desde la misma que "harán algo, retirar la planta invasora de las márgenes de Guadiana", "en octubre, que no hay mes antes" y que "de repente" tiene un proyecto "que cuesta poco dinero" y "no están interesados en ampliar el importe y la zona de actuación".

Ha afirmado asimismo que el nenúfar "le viene grande" al Ejecutivo autonómico, que no ha realizado tratamientos selvícolas como es su obligación y que "dicen que están para ayudar, pero no mucho". "Pedirle más va a costar, pero la Junta de Extremadura quiere mucho a Badajoz, aunque a bajo coste", ha sostenido el líder socialista.

Mientras y sobre el Ayuntamiento de Badajoz, ha pedido al alcalde que retire expresiones como "chantaje" o "prevaricar" y otras inconsistencias, "que no son la mejor forma de tender puentes con la Confederación Hidrográfica del Guadiana", al tiempo que ha sostenido que Gragera "no se va a complicar la vida con el nenúfar" y que es "un magnífico escapista", pues se "escapó" de invertir en la zona de la riada desde hace años y de restaurar el puente de Cantillana, "no asumiendo responsabilidades ni la titularidad".

También ha reprochado al regidor que no contestara por escrito hace un año al convenio que les presentaron "con los reparos que consideraran", porque "si el río es importante, se debe notar" y ha apostillado que si el alcalde "solo está dispuesto" a ajustarse a las competencias, "de lo que se desprende que está dispuesto a colaborar lo justo".

Y es que, según Cabezas, lo que ha avanzado Gragera en cuanto a ayudar respecto a la erradicación del nenúfar "es lo mínimo, lo obvio, pues solo faltaría, está ofreciendo lo innegable para ejecutar la obra", al tiempo que ha pedido a las tres administraciones "que limpien el río, solo eso es lo importante" y ha aseverado que se pone detrás del alcalde para apoyarle en este problema y "con todo lo que eso significa, no detrás del dirigente del PP que solo busca el beneficio propio".

Por último, ha exigido "soluciones y no reproches, generosidad y transparencia y empezar cuanto antes" y que "nunca más, a futuro, haya ninguna disputa entre estas administraciones para erradicar el nenúfar del Guadiana".