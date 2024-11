El protocolo para acabar con el nenúfar en el Guadiana en Badajoz incluye un estudio

Ep.



La Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) han firmado este miércoles, día 13, el protocolo de actuación dirigido a tratar de erradicar la planta invasora del nenúfar mejicano en el río a su paso por la capital pacense, que incluye, como ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, un estudio para que "no vuelva a suceder".



El proyecto, cuyas obras se podrían prolongar durante 6 años con un presupuesto de 25 millones de euros, está dirigido al dragado parcial del Guadiana, como se ha puesto de manifiesto en este acto en el que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, han rubricado este convenio acompañados del delegado del Gobierno, que ha mostrado su "enorme satisfacción" por que las tres administraciones hayan llegado a este acuerdo y que se firme el convenio.



Junto al citado estudio, el protocolo también contempla un comité de seguimiento formado por dos cargos de la Junta, otros dos del consistorio y otros dos de la Confederación, más un representante de la Delegación.



"Si todo va como tenemos previsto", dicho comité se reunirá próximamente cuando se publique la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de dragado parcial del río, que creen que va a ser "dentro de muy poco", y tras lo que corresponde "a partir de ahora" trabajar y llevarlo a cabo, ante lo que recuerda que la obra va a ser llevada a cabo en su totalidad por la CHG y será "muy compleja", pero es "voluntad" de todas las partes intentar ir resolviendo los problemas que pueda ir causando.



Mercedes Morán ha destacado que "como no podía ser de otra forma" las administraciones se han puesto de acuerdo para poder actuar sobre esta planta invasora, y que desde la Junta "por supuesto" y dentro de sus competencias agilizarán y tratarán "ágilmente" las autorizaciones que sea necesario, a la vez que estará "a disposición" de todo lo que se necesite que sea de su ámbito; mientras que Ignacio Gragera ha remarcado que este miércoles dan un paso "definitivo" para intentar solucionar un problema que afecta y preocupa a todos, no solo en Badajoz.



También se ha referido el regidor a las posibles afecciones que puedan sufrir los vecinos ante esta obra que afectará a la ciudad "durante mucho tiempo", pero que es "total y absolutamente necesario" hacerla, como también lo es que el ayuntamiento en la parte que le corresponde, como en materia de tráfico, pueda poner a disposición de quien la ejecuta, Gobierno y CHG, los medios públicos municipales que pueda tener a su disposición, así como la cesión, en su caso temporal, de los terrenos necesarios para poder tratar y depositar los lodos que se van a retirar del lecho del río.

MATICES DE REDACCIÓN

En su intervención, José Luis Quintana ha querido dar las gracias a la consejera, al alcalde y al presidente de la CHG por haber conseguido llegar a este acuerdo, ya que "es lo que esperan los ciudadanos" de sus representantes.

Tras el primer acuerdo alcanzado el pasado 15 de octubre, este miércoles se ha rubricado el documento definitivo en el que se modifican "matices de redacción" que no son cambios "sustanciales", a la vez que ha explicado que lo han intercambiado y hablado entre las partes y han llegado al consenso con un texto que no refleja "grandes diferencias", sino que lo que se ha hecho es "clarificarlo", y "añadir" temas como el citado estudio.

Sobre la comisión de seguimiento, Quintana ha avanzado que mantendrá su primera reunión cuando tengan la DIA, dado que hay que adaptar el proyecto a lo que la misma indique.

Mercedes Morán ha recordado por su parte que desde la Junta tienen contempladas unas obras "propias", un proyecto en el que actuarán sobre las márgenes, que es donde puede hacerlo el Ejecutivo regional al ser la lámina de agua competencia de la CHG, por valor de más de 330.000 euros para eliminar la planta invasora de la ribera y adecuar esa zona. Como ha concretado, la obra actuará en la adecuación de las márgenes.

Al mismo tiempo, ha destacado que con esta firma dan un paso "muy importante" para iniciar, mediante este protocolo, las actuaciones para la eliminación del nenúfar en el río, y ha agradecido que el Gobierno, a través de la CHG, haga la búsqueda de fondos europeos, los complemente y ejecute esta acción "tan importante" para Badajoz y el medio ambiente.

Asimismo, Ignacio Gragera ha valorado que la solución alcanzada este miércoles es fruto del diálogo, y "seguramente" de compartir preocupaciones y limitaciones e intentar encontrar "el camino" para poder acometer esta obra, y que ha sido "un ejercicio de cesiones, pero también de buena voluntad", tras lo que ha agradecido a la CHG y al Gobierno el "paso adelante" para buscar la financiación y para financiar y ejecutar materialmente esta obra, y a la Consejería y a la Junta que haya querido ser "protagonista" de una solución en la que todos deben estar implicados.

También agradece a la Confederación y su personal y al delegado que hayan tenido la capacidad de entender y comprender las "limitaciones" de las que partían algunos, como el consistorio, y de encontrar las "fórmulas de colaboración" que, desde el ayuntamiento, va a poner a disposición de esta obra.

EL ORGANISMO DE CUENCA "ECHARÁ EL RESTO"

Finalmente ha tomado la palabra Samuel Moraleda, quien ha agradecido el grado de implicación tanto de la consejera como del alcalde en esta actuación y ha remarcado que el organismo de cuenca "echará el resto para que la obra comience a la mayor brevedad posible".

A preguntas de los periodistas, ha incidido en que, oficialmente, para pedir los fondos europeos, "está hablado por supuesto", necesitan la DIA y el proyecto, y que "obviamente" la petición la hará oficialmente el organismo de cuenca, pero desde los fondos europeos podrán saber, tras la firma de este protocolo, que hay tres administraciones implicadas en el interés del desarrollo de esta actuación.

Una DIA que "está al caer" y podría estar lista antes de fin de año, ha explicado, junto con que el proyecto depende de esta última y las condiciones que les ponen o si tienen que modificarlo "mucho", de manera que si "apenas" tienen que realizar cambios lo podrían tener "seguramente" en el primer o segundo mes de 2025, ante lo que el plazo que estimaban es el primer trimestre.

En relación a las obras en sí, si "todo va bien" y tienen los fondos europeos, la idea es comenzar en octubre del próximo año, cuando la DIA "dará permiso entre comillas" y no habrá la parada biológica que afecta al Guadiana cuyo tramo urbano es Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). La previsión es que se prolonguen durante seis años y el periodo de actividad sería de octubre a abril, con un presupuesto estimado de 25 millones.