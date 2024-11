El hidrógeno verde, el almacenamiento o los biocombustibles en Expoenergea en Badajoz

Ep

La nueva edición del encuentro profesional del sector de la energía Expoenergea 2024 se celebra del 27 al 29 de noviembre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) en torno a temáticas tales como el hidrógeno verde, el almacenamiento energético, la movilidad sostenible o los biocombustibles.



El concejal delegado de Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Badajoz, José Luis González, junto al presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, y la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura, Raquel Pastor, han presentado esta séptima edición, cuya ponencia inaugural la ofrecerá el científico Fernando Valladares, doctor en Biología, investigador del CSIC, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y uno de los mayores especialistas en cambio climático.



En primer lugar ha intervenido José Luis González, quien ha señalado que se trata de un evento profesional con la energía sostenible como protagonista, y de una edición que se incrementa con respecto a la anterior tanto en actividades como en expositores, fruto de lo cual también estrena ubicación y pasará a celebrarse en Ifeba, lo cual permitirá que ese crecimiento se pueda seguir dando en un futuro.



Ante ello, ha dado las gracias al Clúster de la Energía de Extremadura y a la Agencia Extremeña de la Energía por contar con Ifeba como marco para celebrar este evento, una cita de "referencia" a nivel ibérico en un sector de actualidad y con futuro.



Como concejal de Alumbrado y Eficiencia Energética y también de Transporte Público, ha reconocido que es un "placer" colaborar con Expoenergea y aprender con las distintas actividades previstas durante este foro para poder implementarlas en la ciudad de Badajoz, ante lo que ha agradecido que les den la oportunidad de presentar su proyecto sobre movilidad sostenible.



EXPOENERGEA, BADAJOZ Y PORTUGAL



Vicente Sánchez ha apostillado que hace un año aproximadamente en una reunión mantenida con la presidenta de la Junta de Extremadura sobre distintos temas les trasladaron en relación a Exponergea que no iban a celebrarla un año después, porque habían hecho seis ediciones y "nunca" habían conseguido que fuese "realmente" una feria "acorde" al potencial que tenía la región, pese al trabajo y esfuerzo realizados.



Ante ello pidieron al Ejecutivo regional más financiación e implicación y ambas propuestas fueron "afirmativas" y les han ayudado "muchísimo", también a través de la Agencia de la Energía.

En este sentido, hoy puede decir que, con la unión del trabajo y el esfuerzo desde el Clúster con la Junta y otras instituciones como el ayuntamiento creen que han cumplido y "sobrepasado" los objetivos, hasta tal punto que esta edición arranca con más de 60 expositores, medio centenar de actividades y jornadas y más de 600 personas confirmadas que van a participar en las distintas iniciativas.



Expoenergea cubrirá 4.000 metros cuadrados de exposición en esta séptima edición, concebida como un encuentro profesional de referencia a nivel autonómico y como un escaparate "formidable" para visibilizar y dejar patente el "peso" que tiene Extremadura en el ámbito energético nacional, no solamente como "grandísimos" productores de energía, sino como "acaparadores" de grandes proyectos que están llegando a la región en este sector.



Sobre la relevancia de esta séptima cita para el sector, Sánchez ha remarcado que se postula como un espacio de cooperación "de primer orden" desde que se impulsan nuevos proyectos de innovación y captación de inversiones e iniciativas empresariales, con un especial protagonismo de la colaboración público-privada, así como por el hecho de celebrarse en Badajoz e Ifeba, que supone su consolidación como la unión de la ciudad y el sector con Portugal, por lo que "será, además de un foro profesional, el gran encuentro de la energía del suroeste ibérico".



BLOQUES TEMÁTICOS



En este sentido, ha avanzado, contará con jornadas y actividades de "máximo prestigio" dividido en cuatro bloques, que son movilidad sostenible; biocombustibles; almacenamiento energético y energía, territorios y comunidades, ante lo cual Raquel Pastor ha destacado que la séptima edición de Expoenergea será "sin lugar a dudas la más ambiciosa y completa" de las celebradas hasta la fecha y que en los últimos meses han trabajando "intensamente entre todos" para ofrecer un programa de actividades que aborda los temas de mayor relevancia en el ámbito.



Así, pretende responder a los intereses y necesidades de los agentes participantes en el sector, y el resultado es un programa "muy amplio y diverso" que incluye una veintena de ponencias, varias mesas redondas y "multitud" de actividades en torno a la energía y dirigidas a empresas, instituciones y al público en general.



El evento se estructura en torno a los citados bloques temáticos, ha remarcado, que abarcan los principales retos y oportunidades del sector energético, con un primer bloque sobre hidrógeno verde con una mesa redonda sobre el potencial de Extremadura en este campo; o un segundo sobre movilidad sostenible con varias ponencias sobre las medidas que se están adoptando para impulsar la movilidad sostenible eléctrica a nivel nacional o una mesa redonda sobre el papel de la movilidad para frenar la despoblación rural y mejorar la conexión transfronteriza con Portugal.



Los biocombustibles protagonizan otro bloque, con especial énfasis en el biometano y el biogás, tecnologías que pueden resultar "esenciales" en la descarbonización de nuestro sector empresarial; y el almacenamiento energético, "uno de los mayores desafíos de la transición energética", otro en este evento en el que quieren aprovechar y poner en valor el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético que cree que va a jugar un "papel crucial" en el desarrollo tecnológico de la región.



La directora general ha resaltado igualmente que el viernes tendrá lugar un bloque dedicado a la energía, territorio y comunidades, en el que se hablará sobre los sistemas de certificados de ahorro energético o las comunidades energéticas que, desde la Junta y los sectores implicados, quieren potenciar e impulsar en Extremadura a través de la difusión y el asesoramiento a la sociedad.



Vicente Sánchez ha avanzado asimismo que también se entregarán los Premios Exponergea, cuyo jurado se reunió el viernes para decidir sobre los distintos galardones, entre los cuales ha adelantado que el de la institución pública del año ha recaído en esta ocasión en el Ayuntamiento de Badajoz por su trabajo en torno a temas de movilidad eléctrica y eficiencia energética, al hilo de lo cual ha considerado que se está convirtiendo en un "referente".



Por otro lado y a preguntas de los periodistas sobre la publicación de nuevo de las ayudas a la instalación de placas solares y autoconsumo, Raquel Pastor ha explicado que están a la espera de que el Ministerio les confirme si va a haber un nuevo programa desde el IDAE y que aún no tienen noticia de ello, y ha apostillado que "en principio" en 2025 puede que con otro tipo de fondos, que no sean los del IDAE, saquen algunas ayudas, aunque en primer lugar tienen que "acabar de resolver" todas las que tienen.



"Teníamos 11.484 ayudas cuando llegamos al Gobierno, ya hemos impulsado la concesión y estamos ya liquidando ayudas y queremos desatascar primero eso antes de sacar nuevas convocatorias", ha aseverado, junto con que van aproximadamente por un 40 por ciento.