La Diputación destaca la "transparencia" del proceso que rodea al hermano de Pedro Sánchez

Ep.



El vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, ha destacado la "transparencia" del proceso que rodea al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas, después de que éste haya sido llamado a declarar como investigado junto al presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo.



"Lo primero que tengo que decir es que desde la institución provincial queremos respetar en todo momento los procedimientos y los tiempos judiciales, pero queremos poner énfasis en una cuestión fundamental para nosotros, que es la transparencia en este proceso y en todos los que aquí, en esta administración, se llevan a cabo", ha señalado.



De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por su valoración después de que la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, haya llamado a declarar como investigados al hermano de Pedro Sánchez y al presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura el próximo 9 de enero.



Cabe recordar que en un auto dictado este miércoles, 27 de noviembre, y recogido por Europa Press, la jueza cita a declarar a Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra, y a Gallardo, además de a otras siete personas, todos ellos responsables de la Diputación de Badajoz, en el marco del proceso que se sigue contra el hermano del presidente del Gobierno por presuntos delitos contra la Administración Pública (prevaricación y tráfico de influencias) y contra la Hacienda Pública.



A este respecto, Ramón Díaz Farias ha recordado que "no hace mucho" han tenido en la diputación pacense una comisión informativa, "lo que se viene mal llamando una comisión de investigación sobre este asunto", cuyas conclusiones "son públicas, se llevaron a pleno de esta institución" y fueron aprobadas "únicamente" con el voto favorable del Grupo Socialista, pero "en realidad" hubo algunas aportaciones en las mismas del Grupo Popular.



"Quiero decir con esto que entendemos que hay que preservar, primero, la integridad de las instituciones y en eso está el equipo de gobierno, entendemos que el plazo 8 y 9 o 9 y 10 de enero está ya ahí, pero nos gustaría que fuera lo antes posible, ya que estamos deseando que esta situación se aclare cuanto antes", ha remarcado, además de añadir que "hay que tener confianza en la justicia y en que todo este procedimiento vendrá avalado por toda la transparencia, luz y taquígrafos que hemos puesto en énfasis en esta institución desde el primer momento".



"Tanto es así", ha continuado, que este es un asunto que hay que recordar que "viene" de un proceso de selección del año 2016 - 2017 y que "por lo tanto no es nada nuevo". "Hoy, pues ha salido otra vez a la palestra por los motivos que todos conocemos, la situación de una denuncia por parte de un sindicato llamado Manos Limpias", a raíz de lo cual la Justicia "ha hecho su trabajo".



En este punto y sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha aseverado que la prensa lo conoce porque se le ha hecho llegar y que "dice muy claramente que se desmiente gran parte de esas denuncias que inicialmente se pusieron en marcha".



Por último y sobre el programa 'Ópera Joven', Díaz Farias ha resaltado que, recientemente y en concreto este pasado fin de semana, se han representado dos obras de ópera 'Carmen' que han "llenado" el Teatro López de Ayala de Badajoz y el de Villafranca de los Barros, ante lo que ha considerado que "viene a refrendar" el trabajo de la cultura y desde la base, dado que se está trabajando con artistas extremeños y "tiene sus frutos", así como que "todo es cuestión no de valorar económicamente, sino de valorar en su justa medida".



"Entiendo que es de lo que se trata cuando la cultura no es un coste sino una inversión", ha concluido.



El vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en la presentación de las Jornadas Técnicas 'El cerdo ibérico en la dehesa'.