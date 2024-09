Los vendedores del mercadillo de Cáceres se niegan a trasladarse a Mejostilla

Ep

El presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (ACAEx), Julián Cruz Zambrano, ha trasladado este jueves al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cáceres la negativa del colectivo a trasladar el mercadillo franco de los miércoles al polígono empresarial de Mejostilla, después de 12 años instalados en Vegas del Mocho "de forma provisional".



Cruz ha intervenido ante la corporación municipal para mostrar las quejas de los vendedores ambulantes ,que quieren ya una ubicación definitiva y con buenos servicios, tanto para los comerciantes como para los usuarios.



Así, ha señalado que el colectivo se siente engañado por los últimos gobiernos municipales que no han solucionado la reivindicación de una ubicación definitiva y acorde con las necesidades del sector, y ha reiterado que la propuesta del polígono empresarial de Mejostilla no es la adecuada porque es un sitio lejano, mal comunicado y sin servicios y vuelve a ser provisional.



Cruz ha explicado que en otras ciudades como Badajoz o Plasencia se han llegado a acuerdos en beneficio de los comerciantes, mientras que los problemas que ha acarreado el mercadillo cacereño han conllevado a que se haya pasado de los más de 400 puestos que había hace unos años a los escasos 150 que acuden ahora cada miércoles a vender sus productos.



Como emplazamientos alternativos, Cruz ha propuesto la zona de Casa Plata o Charca Musia, porque hay espacio suficiente de aparcamientos y se puede adecuar alguna parcela con servicios municipales, por lo que ha pedido al Ejecutivo cacereño que se sienten a hablar para buscar una solución al mercadillo semanal.



UBICACIÓN DEFINITIVA



Por su parte, el alcalde, Rafael Mateos, ha coincidido con los vendedores en que "hace tiempo" que se tendría que haber buscado una solución definitiva, ya que se trasladó a Vegas del Mocho de una forma provisional hace doce años y ahora los propietarios de los terrenos quieren construir viviendas, por lo que es necesario que deje de celebrarse allí.



"Comparto la necesidad de buscar una ubicación definitiva en la ciudad de Cáceres, igual que hay en otras ciudades, y esa ubicación definitiva pasa por urbanizar una parcela y dotarla de servicios", ha dicho el regidor, que ha defendido que la decisión de trasladar el mercadillo a la zona de Mejostilla "no es aleatoria", sino que después de estudiar algunos emplazamientos éste ha resultado ser el más apropiado.



No obstante, y ante las quejas del colectivo, Mateos ha emplazado a los vendedores a una reunión para estudiar otras alternativas y espera que se consiga "el mayor consenso posible", porque el asunto debe aprobarse en el Pleno municipal y para evitar confrontaciones.



"Vamos a buscar el mayor consenso posible con los vendedores y también con el movimiento asociativo vecinal de la ciudad", ha dicho el regidor que ha añadido que "vamos a intentar imponer lo menos posible y acordar lo máximo posible", ha concluido Mateos.



OTROS ASUNTOS DEL PLENO



En la sesión ordinaria del mes de septiembre también se han debatido y aprobado otros asuntos como la moción presentada por el Grupo Municipal Vox, en la que pedía endurecer las penas para los autores de pintadas y grafitis en la ciudad. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de Vox y PP, y la abstención de PSOE y Unidas Podemos.



En cuanto a la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, para impulsar varios proyectos en la ciudad que se pusieron en marcha en la anterior legislatura, e instar a la Junta a que incluya presupuesto para ello, se ha aprobado por unanimidad.



Igualmente, se ha aprobado la aprobación inicial de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con los votos a favor del PP y Vox, y en contra de PSOE y Unidas Podemos, mientras que el establecimiento del precio público por la realización de cursos y talleres que ofrece la Universidad Popular, ha sido aprobado con los votos a favor del PP y PSOE, en contra de Unidas Podemos, y abstención de Vox. Las bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, han sido aprobadas con la abstención de Unidas Podemos.



También ha salido adelante el expediente de contratación del servicio de mantenimiento y vigilancia de espacios verdes, arbolado, áreas de juegos infantiles, fuentes públicas y otros elementos y parcelas del término municipal de Cáceres, que ha contado con los votos a favor de PP y Vox, en contra de Unidas Podemos y abstención del PSOE.



La modificación del contrato de Servicio de implantación de una plataforma integral de administración electrónica en el ayuntamiento, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, ha sido aprobada por unanimidad.



Otro punto del orden del día aprobado por unanimidad ha sido la prórroga del contrato de los servicios de telecomunicaciones para el ayuntamiento, sus organismos autónomos, la entidad local menor de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y sedes dependientes.



El recurso de reposición interpuesto por la mercantil Contratas y Servicios Extremenos SA, contra el acuerdo plenario de prórroga de los contratos de servicios de limpieza, mantenimiento, conservación y reparaciones de dependencias municipales, pistas deportivas y centros de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial y Educación para Adultos ha sido desestimado con los votos a favor de PP y Vox, y las abstenciones de PSOE y Unidas Podemos.