PSOE Cáceres: "Cuitas partidistas" hayan impedido aprobar medidas de acceso a la vivienda

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres también ha reprochado que no haya habido consenso en el Pleno municipal para sacar adelante la moción presentada por el PSOE que pedía medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

La portavoz municipal, Belén Fernández, ha recordado que la moción socialista recogía tres propuestas que tienen que ver con las competencias municipales, "pero debido a las cuitas partidistas hemos perdido la oportunidad de poner en marcha medidas para tratar de atajar un problema de gran envergadura en nuestra ciudad como es el acceso a la vivienda".

Fernández he recordado que es ya la segunda ocasión en que presentan una moción para acabar con esta situación; la primera fue para declarar Cáceres como ciudad tensionada y se rechazó, y en esta ocasión el texto se centraba en medidas municipales como la puesta en marcha inmediata de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo, la rehabilitación de viviendas para ofertarlas en alquiler accesible, e instar al gobierno autonómico a la construcción de vivienda pública en la ciudad en suelo cedido por el ayuntamiento.

"Ante estas propuestas de competencia municipal la derecha y la ultraderecha se han opuesto", ha incidido Fernández, que ha criticado al concejal del equipo de Gobierno en esta área, Tirso Leal, por "no ejecutar ninguna de sus competencias en esta materia, que las hay, y solamente se ha dedicado a hablar de políticas que no son competencia del ayuntamiento".

Asimismo, ha criticado a Unidas Podemos, que "se ha puesto de perfil con su abstención, cuando son medidas que ellos han apoyado, y solamente por intereses partidistas que nada tienen que ver con la ciudad".

"Ha sido un debate estéril, y hemos perdido la oportunidad de demostrar que somos capaces de devolver la confianza que la ciudadanía nos ha confiado porque PP, Vox y Unidas Podemos han seguido con la trifulca partidista en lugar de abrir paso a amplios acuerdos que aborden un problema que ya es un condicionante para el desarrollo vital de un gran número de nuestros vecinos y vecinas", ha resaltado la portavoz socialista.

Fernández ha señalado que "en el último año Cáceres ha pasado de ser una ciudad asequible, a disparar su precios, siendo la capital de provincia española que más ha encarecido el precio del alquiler, y a reducir muy significativamente su oferta".

"La magnitud de este problema es de tal envergadura que requiere de respuestas y debemos adoptar decisiones que actúen en el corto plazo para estimular la oferta de vivienda para todos y todas y somos administración competente para hacerlo. Además, las comunidades autónomas podrán ceder en sus regulaciones competencias extra", ha resaltado.

Ha destacado que es un problema que ya se reconoce en la Agenda Urbana (aprobada recientemente); que se reconoce desde diversas instituciones (muy recientemente también ha informado en este sentido el Banco de España), organizaciones representativas de la sociedad civil (el informe de Oxfam sobre pobreza laboral que afecta a cerca de 3 millones de personas y uno de los principales indicadores es el precio de la vivienda); "y lo que es más importante, nos lo están reiterando los cacereños y cacereñas", ha dicho.

En concreto, se ha referido a la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda porque "sigue siendo prohibitivo para buena parte de los jóvenes y un número apreciable de familias, lo que lastra su bienestar y sus expectativas vitales y profesionales". "El cronificado desajuste entre una elevada demanda y una oferta limitada ha disparado los precios tanto de venta como de alquiler y convertido este problema en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía", ha explicado.

Esta situación la agravan, entre otros factores, "la escasa construcción a consecuencia de la falta de suelo o trabas burocráticas y la proliferación de pisos turísticos, a la que hay que poner coto".

"No existen varitas mágicas para afrontar con éxito este reto, pero de lo que no hay duda es de que es imprescindible que las comunidades y los ayuntamientos pongan en marcha estas políticas, en el marco de sus competencias, y agilicen los trámites administrativos", ha añadido Fernández que ha pedido "actuar" porque "no hay ninguna incompatibilidad entre la necesidad de continuar avanzando en el incremento del parque de vivienda pública en alquiler a precios asequibles en la asignación de los recursos que pudiera priorizar actuaciones sobre los colectivos más vulnerables".