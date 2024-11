Los Escobazos de Jarandilla de la Vera estrenan como Fiesta de Interés Turístico Nacional

La localidad cacereña de Jarandilla de la Vera se prepara para celebrar el próximo 7 de diciembre la fiesta de Los Escobazos, que este año estrena el título de Interés Turístico Nacional.



Cabe señalar que, es una de las fiestas populares más importantes de la provincia que tienen como protagonistas a cientos de escobones ardiendo y una decena de hogueras por toda la localidad en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción, alguna de ellas con más de 15 metros de altura.



Junto al componente religioso esta fiesta posee otros elementos como los escobones, la vestimenta de los participantes, los instrumentos musicales y las bodegas, que se preparan para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este legado ancestral con el fuego como protagonista.



Además, es una fiesta de origen pastoril, cuando estos bajaban de la sierra alumbrándose con escobones encendidos, que ellos mismos elaboraban a modo de antorchas con un arbusto que abunda en la zona llamado "escobera". Al llegar al pueblo. los apagaban a golpes dándose escobazos unos a otros amistosamente, y así se sigue haciendo en la actualidad en este festejo único.



El programa de los festejos comenzará el 2 de diciembre con un taller intergeneracional para intercambiar experiencias entre mayores y escolares.

El martes, 3 de diciembre, se celebrará otro taller, esta vez de instrumentos musicales, mientras que el jueves, 5 de diciembre, habrá un taller para aprender a elaborar escobones.



El sábado 7 de diciembre tendrá lugar el día grande con una jornada que comenzará a las 12,00 horas con la entrega del Escobón de oro, máximo galardón otorgado en la localidad, que este año ha recaído en el grupo folclórico Virgen de Sopetrán, por llevar el nombre de Jarandilla por todos los rincones del mundo.



La entrega tendrá lugar en el centro de interpretación Museo de Los Escobazos, ubicado en una antigua ermita del siglo XVII, que cuenta con una imagen renovada y nueva señalética que incluye información en LSE a la que se accederá mediante códigos QR, para hacer un espacio con una experiencia más inclusiva.



Durante toda la mañana, se podrán visitar la lugares donde se ubican las hogueras como la plaza de la Constitución, plaza del Sopetrán, plaza Nueva, plaza de la Soledad, Cuesta de los Carros y calles aledañas.

A las 16,00 horas, comienza la tradicional Petición de la rosca, a cargo de los mayordomos para continuar con la misa y la novena en la iglesia de Santa María de la Torre.



A partir de las 18,00 horas, se realizará la representación de la bajada de los cabreros de la sierra con el punto de inicio en Puente Parral y el recorrido por la calle Marina para llegar a la Plaza de la Constitución, donde comenzará la batalla de fuego con los escobones encendidos.



Ya a las 21,00 horas, al repique de las campanas, se iniciará la procesión del estandarte de la Inmaculada Concepción saliendo de la iglesia parroquial de Santa María de la Torre. El domingo, 8 de diciembre, a la misma hora habrá una misa y procesión de la Inmaculada Concepción, en la que se subastará el estandarte para el año 2025. El cartel anunciador de la fiesta este año es obra de Sergio Hernández Frías, y programa de actos correspondiente a 2024.



NORMAS Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD



Desde la organización de la fiesta, se recomienda asistir con ropas viejas y de tejidos no inflamables, como vaqueros, lana, pana, etc, además de cubrirse la cabeza, cuello y manos con la finalidad de evitar quemaduras.



En cuanto a las normas, no se debe golpear con los escobones encendidos en zonas altas del cuerpo por lo que hay que hacerlo sólo por la espalda y de cintura para abajo. Tampoco se puede golpear bajo ningún concepto con el escobón ardiendo a las caballerías que participan en la procesión.



Aparte de estas consejos, para que todo transcurra sin incidentes se ha celebrado este lunes la reunión de la Junta Local de Seguridad con el objetivo de diseñar el dispositivo de seguridad, que contará con voluntarios de protección civil, bomberos y personal sanitario.



El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, ha copresidido junto al alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, esta reunión para establecer el dispositivo de seguridad, que estará formado por unos 13 agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, a lo que hay que sumar 12 efectivos por parte del Subsector de Tráfico y cuatro agentes de la Policía Nacional.



En la reunión, también han participado el teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, agentes del puesto de la Guardia Civil de la localidad, Guardia Civil de Tráfico, jefe de la Policía Local y el concejal de Festejos del municipio verato.