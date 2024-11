Casi 1.000 cabezas de ganado se dan cita en la Feria Agroganadera de Trujillo

Ep.

La XL Feria Agroganadera de Trujillo celebra su cuadragésima edición del 28 de noviembre al 1 de diciembre con la presencia de 924 cabezas de ganado, entre bovino, ovino y caprino, a los que hay que añadir la exposición aviar, y también tendrá lugar el VIII Salón de la Carne.



La muestra, que estaba prevista del 14 al 17 de noviembre llega con retraso debido a los problemas de la lengua azul y las restricciones de movilidad entre provincias y las medidas sanitarias que obligaron a vacunar a los animales, lo que ha provocado que los preparativos se demoraran.



La lengua azul también ha provocado bajas en la presencia de algunas razas, que no podrán estar presentes en las instalaciones de Trujillo, que también sufrirán una disminución de ganado ovino, el más afectado por la enfermedad.



La feria ha sido presentada este jueves por parte del presidente del comité ejecutivo de la Feria Agroganadera, Juan Higuero; la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio; la diputada de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García, y un representante de Cajalmendralejo como patrocinador de la muestra.



Higuero ha explicado que la feria contará con 340 animales de nueve razas de bovino que son avileña, berrenda en negro, berrenda en colorado, blanca cacereña, charolés, flevis, limusín, retintas y angus, procedentes de 56 ganaderos. En cuanto al ovino, participarán 516 animales de 20 ganadeors con cuatro razas, que son la merina, fleisa, hildefrán y merino precoz.



La representación caprina será por parte de dos razas, que son la retinta y la verata, con 70 animales que pertenecen a seis ganaderías, y se contará también con una exposición aviar con 90 animales de 11 ganaderos.



En la programación de la feria trujillana no faltará el concurso ornitológico y unos 40 expositores relacionados con el mundo ganadero, la alimentación y también alguno relacionado energía solar.



"Ha habido serias dificultades porque la situación no es fácil y algunas razas han dejado de participar a última hora", ha lamentado Higuero, que ha agradecido a la Junta de Extremadura que se hayan flexibilizado las medidas para poder realizar la feria que contará con naves aisladas y desinfectadas continuamente, por lo que "no tendría por qué surgir un brote", ha señalado.



La diputada provincial ha recordado que la institución provincial también acudirá con la ganadería que cuida en sus fincas y cuyos animales estarán aislados previamente. "Luego cuando vengamos de la feria también los vamos a tener aislados del resto de la ganadería precisamente para evitar por si pudiera haber algún tipo de problema", ha explicado Angélica García.



Así, ha valorado el "esfuerzo" que se va a hacer por parte de los organizadores de la feria y los propios ganaderos para que la muestra transcurra con normalidad y se consiga un buen volumen de negocios.



La alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, también se ha referido a las circunstancias sobrevenidas por la lengua azul que dificultan el desarrollo de la propia feria, y ha agradecido el esfuerzo y el trabajo de todos los implicados para que salga adelante.



Rubio ha recordado que las instalaciones del recinto ferial estrenarán un salón de actos que ha sido reformado y modernizado con una inversión de la Diputación de Cáceres y que será inaugurado el propio día de arranque de la feria.



La XL Feria Agroganadera de Trujillo "constituye un escaparate único para impulsar el sector, para apoyar el sector en estos momentos y contratiempos que están viviendo, un espacio de oportunidad de negocio y, al mismo tiempo, un espacio de intercambio y de encuentro en el que todos han empujado para hacerla viable y para que se desarrolle con las máximas garantías de seguridad", ha concluido la regidora.