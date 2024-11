El Ayuntamiento de Cáceres quiere que la nueva contrata de las piscinas municipales

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el expediente para la contratación del servicio de piscinas municipales para la nueva temporada de 2025, al cumplirse el actual contrato adjudicado a la empresa Conyser, y la intención es incluir en la nueva contrata la gestión de las instalaciones de Guadipark, junto al pantano de Guadiloba, que llevan años cerradas por un conflicto con la empresa SM Inserta SL, relacionada con la extinta Feafes Cáceres.



El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha explicado este viernes en rueda de prensa que la intención es que los pliegos de prescripciones técnicas administrativas que se van a elaborar para sacar a concurso la nueva contrata incluya la explotación del Guadipark.



Cabe recordar que el actual servicio de explotación de las piscinas municipales de Cáceres, Valdesalor y Rincón de Ballesteros, se adjudicó en abril de 2021 a la empresa Conyser por 4 años, por una anualidad de 238.685 euros.



Se trata de las piscinas del Parque del Príncipe; San Jorge; Complejo Deportivo 'Agustín Ramos Guija'; Aldea Moret, Valdesalor y Rincón de Ballesteros. Están incluidas todas las edificaciones, vasos de piscinas, depuradoras, zonas verdes, y demás instalaciones que se encuentran dentro del cerramiento que conforman las instalaciones de las piscinas municipales, y ahora se quiere ampliar a las instalaciones junto al Guadioba.



Así, la Junta de Gobierno local celebrada este viernes ha acordado que los servicios técnicos municipales que ahora están trabajando en la elaboración del pliego "estudien si es viable" la incorporación del Guardipark "porque creemos que es un servicio que se debe de prestar, que debemos de recuperar en nuestra ciudad", ha dicho Orgaz.



Cuando se tenga ese estudio realizado "y si los estudios recogen de manera afirmativa que esto es viable, jurídica y económicamente se incorporará", ha puntualizado.



ENCENDIDO DE CITY OF DRAGON



Orgaz se ha referido a otros asuntos tratados en la Junta de Gobierno local como el encendido de la decoración navideña en la ciudad, que como se ha informado se adelante al viernes 29 de noviembre y que coincide con la inauguración de 'City of dragon', por lo que el encargado de pulsar el botón del encendido será el actor de doblaje de John Nieve, el personaja de Juego de Tronos que participará en este evento.



"Será un encendido diferente y lo haremos de la mano del evento City of Dragons aunando los dos eventos", ha dicho el portavoz, que ha explicado que primero tendrá lugar el izado de banderas conmemorativas de los rodajes en la ciudad Juego de Tronos y La Casa del Dragón en los mástiles de la puerta del ayuntamiento y, a continuación, figurantes que participaron en la serie protagonizarán un espectáculo basado en las afamadas series.



Esta primera parte culminará con la participación del actor de doblaje de John Nieve "dando la cuenta atrás del encendido", y después habrá música en vivo con villancicos a cargo del grupo Ceres Wing, un grupo de nueve músicos cacereños que animarán la noche. Además también se contará con la animación de personajes infantiles y una escenografía pensada para toda la familia.



Respecto al resto de programación navideña que se presentará más adelante, el portavoz ha adelantado que el área de Participación Ciudadana ha diseñado un programa del día 21 al 29 de diciembre con la contratación de una empresa para la producción de 11 pasacalles navideños por los distritos de la ciudad con figurantes, elementos de circo, cañón de nieve, ambientación musical, etc.



"El objetivo de nuevo es que la Navidad se viva no sólo en el centro de nuestra ciudad sino que también llegue a todos los barrios de la misma", ha indicado Orgaz.



También la Junta de Gobierno local ha tenido conocimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cáceres relativo a la denuncia que tres particulares hicieron sobre el izado de banderas no oficiales LGTBI en los mástiles del ayuntamiento, por el que el juzgado les condena a pagar las costas por un importe de 500 euros.



"El ayuntamiento ha ganado dicho pleito y, por lo tanto, nos alegramos de ello, y seguimos mostrando nuestro compromiso con el colectivo LGTBI en nuestra ciudad y con todas las actividades que se desarrollan en torno al Día del Orgullo", ha resaltado.



Finalmente, la Junta de Gobierno Local ha propuesto la autorización y disposición de dos gastos, en este caso para mejorar las instalaciones y por el equipamiento de la Policía Local. En este sentido se autorizan dos gastos, uno para los elementos deportivos para el gimnasio de la Jefatura Local de la Policía Local de Cáceres adjudicado a la empresa que ha presentado la oferta económica más ventajosa, y por otro lado otra adjudicación para la mejora de su mobiliario.



En relación a temas de la Policía Local, cabe destacar que en la tarde de ayer han partido hacia Paiporta (Valencia) otros tres agentes de la policía local cacereña para ayudar en las labores de limpieza, reconstrucción y vigilancia de este municipio gravemente afectado por la DANA.



Con estos tres agentes, Cáceres habrá ha enviado un total de 26 policías locales a la zona desde que comenzó la tragedia. "El equipo de Gobierno agradece a los agentes y la solidaridad en general de todo el pueblo de Cáceres con los vecinos de Paiporta que lo han perdido todo", ha concluido Orgaz.