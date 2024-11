Cáceres celebra sus 38 años como Patrimonio Humanidad iluminando dos tramos de su muralla

Ep.

Cáceres conmemora sus 38 años como ciudad Patrimonio de la Humanidad con una iluminación especial de dos tramos de la muralla que fue inaugurada en la noche de este pasado martes por el alcalde, Rafael Mateos, acompañado de parte de su equipo de Gobierno.



La iluminación se ha realizado mediante una línea lumínica LED en el perímetro de almenas, merlones y aristas de dos lienzos de la muralla, concretamente desde las torres de Yerba a Bujaco, por la Torre de los Púlpitos y Arco de la Estrella, y también desde Hernando Pizarro a San Roque, por el Olivar de la Judería y el Baluarte de los Pozos.



El objetivo de esta iniciativa impulsada por el consistorio cacereño desde el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica es "poner en valor y remarcar parte del lienzo" de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. "Para mí es la vista más importante y la más bonita de la ciudad monumental de Cáceres", ha dicho el regidor tras inaugurar esta iluminación desde uno de los miradores de San Marquino.



Además de esta iniciativa, la ciudad entrega este miércoles la Medalla de Oro a la Policía Nacional y a la Cofradía de la Virgen de la Montaña, en un acto que tendrá lugar a partir de las 20,00 horas en el Gran Teatro.



Y en los próximos días se va a presentar una obra literaria, "una auténtica joya", ha dicho Mateos, escrita por Diego Doncel y titulada 'Cáceres, la ciudad del silencio', que también se enmarca dentro de las actividades para conmemorar el 38 aniversario de Cáceres Patrimonio de la Humanidad.



También esta semana se enciende la iluminación de la Navidad que se adelanta al viernes, 29 de noviembre, y que coincide con el evento 'City of dragon', de manera que el actor de doblaje del personaje de John Nieve será el encargado de apretar el botón para dar el pistoletaso de salida a la decoración navideña.



"Creo que ese pistoletazo de salida implica que durante las próximas semanas queremos que Cáceres tenga mucha actividad, que la Navidad, como pasó el año pasado, sea una actividad y una festividad donde los cacereños, con las familias, con los amigos puedan disfrutar, puedan estar en la calle y yo estoy convencido que así va a ser", ha dicho el alcalde.



Para ello se han planificado una serie de actividades, no solo en el centro de la ciudad, sino también en los barrios para que "todos aquellos que prefieran quedarse en sus barriadas no tengan que desplazarse a la Plaza Mayor o al mercado navideño del Paseo de Cánovas".