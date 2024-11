Cáceres ilumina su muralla por 38º aniversario como Patrimonio de la Humanidad

Dos tramos de la muralla de Cáceres se iluminarán este martes, 26 de noviembre, con motivo del 38º aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco.



La iluminación se ejecutará mediante una línea lumínica LED en el perímetro de almenas, merlones y aristas de dos lienzos de la muralla, concretamente desde Yerba a Bujaco, por la Torre de los Púlpitos y Arco de la Estrella, y también desde Hernando Pizarro a San Roque, por el Olivar de la Judería y el Baluarte de los Pozos.



La empresa adjudicataria de la iluminación es Montajes Eléctricos Cacereños MECA, que realizará esta acción por importe 26.747 euros.



Esta iluminación se ha montado con un sistema de colgadura que no afecta al monumento, ya que no va clavado ni empotrado al mismo. La longitud de la línea lumínica es de 450 metros en el tramo de Yerba a Bujaco, y de 454 metros en el tramo del Olivar de la Judería y Baluarte.



Está previsto que el alcalde Rafael Mateos y varios concejales y concejalas del equipo de Gobierno asistan al encendido de la iluminación especial en la calle Marte, en el barrio de San Marquino, a las 19,30 horas.



MEDALLA Y RUTAS



Por otro lado, y como viene siendo tradición, con motivo de este aniversario de la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad se celebrará el acto de la entrega de la Medalla de Cáceres. Este año recibirán el galardón la Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Montaña y la Policía Nacional.



El acto tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre, a las 20,00 horas en el Gran Teatro, y se puede acudir por invitación que hay que retirar el día del evento en la taquilla del teatro cacereño, en horario de 11,30 a 14,00 y de 18,30 a 20,00 horas.



Por último, para conmemorar esta efeméride, la Concejalía de Turismo ha organizado para este martes varias rutas guiadas por la Ciudad Monumental. Serán gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía.



Las rutas saldrán a las 18,00 horas desde la entrada principal del ayuntamiento. No hace falta la inscripción previa.