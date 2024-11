Blanca Martín: "Tenemos 1.286 razones para plantarnos ante el machismo"

En el acto institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, en la Asamblea de Extremadura, la presidenta de la Cámara Extremeña, Blanca Martín, ha añadido que “la justicia que perseguimos es la memoria de las mujeres asesinadas, de las niñas asesinadas, de los hijos que quedaron huérfanos de vida y de sentido humano ante una razón que asesina más que el terrorismo”, matizando que "no debemos detenernos ante el odio que, además de odiar, miente, manipula y oscurece la libertad de nuestros días”.

De esta forma, Martín ha añadido que “un 25 de noviembre más, conmemoramos el Día de la Violencia Contra las Mujeres con síntomas claros de preocupación ante el avance de los enemigos de la igualdad entre personas”, explicando que, “en esta batalla, no quiero ni voy a ser neutral, no quiero ni voy a callarme, no quiero ni voy a ser políticamente correcta”.

Asimismo, la presidenta de la Cámara extremeña ha animado a todas “las mujeres y hombres que creemos en una sociedad sin fronteras a pelear en cada foro, en cada parlamento, en cada barrio, por el fin de la violencia machista”.

A este respecto, Martín ha denunciado que “estamos lejos”, pero, aun así, “marchamos, juntas y juntos, contra el ignominioso odio de quienes quieren destruir lo que hemos construido, en 46 años de democracia”, insistiendo en “aquí y hoy, por las mujeres que no están, por las mujeres que sufren solas y en silencio, prometo no dejar pasar un día de mi vida, sin combatir la violencia contra las mujeres”.

Igualmente, la máxima responsable del Legislativo extremeño ha expuesto que Naciones Unidas (ONU) “nos informa que la violencia machista ha aumentado un 50% en todo el mundo” y que “la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo”, según un informe de ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado este lunes con motivo de la conmemoración de este día.

Según la presidenta de la Cámara, “se calcula que, a nivel global, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida” y que “en 2023, alrededor de 51.100 mujeres y niñas de todo el mundo murieron a manos de sus parejas u otros miembros de su familia, es decir, se asesinó a una mujer cada 10 minutos”.

Ifigenia

Cabe destacar que, el acto ha estado marcado con la representación de un fragmento de la obra teatral “Ifigenia”, de Silvia Zarco, bajo la dirección de Eva Romero, que formó parte de las representaciones programadas para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida de este año.

En esta ocasión, ha sido representada en la Cámara regional por las actrices María Garralón, Beli Cienfuegos, Laura Moreira, Nuria Cuadrado y Maite Vallecillo, las cuales han despertado la emoción y el aplauso de todos los asistentes en el salón de los Pasos Perdidos del Parlamento regional.

De esta forma, haciendo una versión reducida de 15 minutos pero, recogiendo todo el fondo del contenido del texto, se ha dado voz a las mujeres que han sufrido la violencia machista, demostrando que esta asignatura pendiente de la sociedad no es contemporánea, sino que viene de siglos atrás y, pese a todo lo logrado para combatirla y superarla, todavía queda mucho por hacer y conseguir y, todos y cada uno somos responsables de avanzar en la lucha y, hacía la victoria en pro de las mujeres del futuro y, por las mujeres del pasado y del presente que sufren en sus carnes las heridas y, en el peor de los casos, la muerte, entendiendo que siempre que una de ellas alce la voz la esperanza estará presente.